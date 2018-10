Beatrice Valli | “Ecco perché allatto ancora” Marco a Dubai? “Mi manca”

Marco Bocci e Laura Chiatti / La foto su Instagram fa innamorare tutti : i complimenti di Beatrice Valli : Marco Bocci e Laura Chiatti sempre più innamorati. L'attrice posta una foto su Instagram che incanta il web e suscita i complimenti di Beatrice Valli(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 21:24:00 GMT)

Marco Bocci e Laura Chiatti : le parole di Beatrice Valli di Uomini e Donne : Le tenere parole della Valli per Bocci-Chiatti Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini & Donne, commenta una foto pubblicata sul profilo Instagram di Laura Chiatti. L’immagine raffigura l’allegra e felice famiglia che Laura Chiatti e Marco Bocci hanno formato assieme ai loro due splendidi bambini, Enea e Pablo. La Valli, attuale compagna dell’ex tronista Marco […] L'articolo Marco Bocci e Laura Chiatti: le parole ...

Uomini e Donne news - Beatrice Valli in lacrime : il giorno speciale del figlio : Uomini e Donne news, Beatrice Valli in lacrime: arriva un giorno importante per il figlio Beatrice Valli di Uomini e Donne è super emozionata oggi per il figlio Alessandro. L’ex corteggiatrice e fidanzata di Marco Fantini ha condiviso un lungo pensiero per il piccolo, rivelando che da ieri sta piangendo. Scendendo nel dettaglio, Beatrice ha […] L'articolo Uomini e Donne news, Beatrice Valli in lacrime: il giorno speciale del figlio ...

Giulia De Lellis e Beatrice Valli criticate al Festival di Venezia : Giulia De Lellis e Beatrice Valli hanno sfilato sul famoso red carpet della 75° Mostra del Festival di Venezia : le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne sono state invitate dagli sponsor del ...

Giulia De Lellis e Beatrice Valli criticate al Festival di Venezia : Parpiglia dice la sua : Giulia De Lellis e Beatrice Valli al Festival di Venezia, critiche per la loro presenza sul red carpet: l’opinione di Gabriele Parpiglia La presenza di Giulia De Lellis e Beatrice Valli al Festival di Venezia ha alimentato non poche polemiche in questi giorni. Le ragazze, che nulla hanno a che fare con il cinema, secondo […] L'articolo Giulia De Lellis e Beatrice Valli criticate al Festival di Venezia: Parpiglia dice la sua proviene ...

Beatrice Valli a Venezia - polemica : parole su Ludovica e red carpet : Beatrice Valli sbarca a Venezia dove c’è anche la sorella. La polemica si accende: le parole su Ludovica, il red carpet e il motivo della presenza in laguna Perché Beatrice Valli sfila sul red carpet a Venezia? Cosa ci azzecca con la Mostra del Cinema? E sua sorella Ludovica che ci fa in laguna nonostante […] L'articolo Beatrice Valli a Venezia, polemica: parole su Ludovica e red carpet proviene da Gossip e Tv.

Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano? Ecco cosa ha svelato Alessandra Amoroso : La cantante salentina, in un botta e risposta con Fantini, su Instagram, si è lasciata scappare un particolare. Ma la Valli...

Uomini e Donne - Beatrice Valli contro gli haters di sua figlia : "Ci vuole più rispetto..." : La cattiveria degli haters, purtroppo, non risparmia neanche i bambini.Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata dell'ex tronista Marco Fantini, da cui ha avuto una figlia di nome Bianca, si è sentita in dovere di replicare alle stupide battutine indirizzate alla sua secondogenita (la Valli è mamma anche di Alessandro, nato da una precedente relazione).prosegui la letturaUomini e Donne, Beatrice Valli contro gli ...

La figlia di Beatrice Valli è brutta?/ Gli hater si scatenano e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne reagisce : La figlia di Beatrice Valli è brutta? Gli hater si scatenano e attaccano sui social network, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne però reagisce con un lungo post nei loro confronti.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 21:42:00 GMT)

Beatrice Valli : figlia brutta? Lungo post e parole sul figlio di Belen : Beatrice Valli: figlia bruttina? Lungo post dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Arrivano anche le sue parole su Santiago, il figlio di Belen Toccate tutto, ma non un figlio (o figlia) a una madre. Soprattutto se è ancora piccino. Soprattutto se a piovere su di lui sono sciocchezze. Così Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini […] L'articolo Beatrice Valli: figlia brutta? Lungo post e parole sul figlio di Belen proviene da ...

Beatrice Valli perfetta? “No. Seno rifatto - rovinato tanto allattando” : Beatrice Valli perfetta? La confessione sincera dell’ex corteggiatrice: “Il Seno rifatto mi si è rovinato tanto allattando…” Beatrice Valli non si nasconde dietro a un dito. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parecchia dimestichezza con i social e i relativi scatti. E, infatti, lei che è un’influencer gettonata e conosce a fondo le dinamiche […] L'articolo Beatrice Valli perfetta? “No. Seno ...

Uomini e Donne/ Beatrice Valli e Marco Fantini : nozze vicine ma scoppia la polemica! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Beatrice Valli e Marco Fantini sempre più innamorati: si avvicinano le nozze? Intanto lei risponde alle critiche dei follower(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e donne - Beatrice Valli si sfoga sui social : "Il mio lavoro non è facile" : Beatrice Valli, in questi giorni in vacanza ad Ibiza con la sua famiglia, si è sentita in dovere di rispondere ad alcune critiche che le sono state rivolte sui social. In particolare la compagna di Marco Fantini e mamma di Alessandro (avuto da giovanissima dall’unione con il calciatore Nicolas Bovi) e Bianca è stata accusata di essere poco naturale nelle foto che posta su Instagram (qui sotto quella che ha scatenato le ultime polemiche) e ...