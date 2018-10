Basta musse su Genova La rabbia degli abitanti di Valpolcevera

huffingtonpost

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Gli applausi del giorno dei funerali, in meno di un paio di mesi, si sono trasformati in fischi e contestazioni. Il passo fiero e deciso del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli è stato azzoppato da un corteo di commercianti e sfollati diche questa mattina gli è andato incontro gridando: "Non raccontateci bugie". E il concentrato di bugie, secondo i manifestanti, è nelle pagine del decreto che non rispetterebbe le promesse fatte sull'onda dell'emotività dopo il crollo del ponte Morandi. Decreto criticato anche, ironia della sorte, dal commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci oggi in audizione alla Camera che ha lamentato i pochi soldi stanziati e anche le promesse disattese tra cui le assunzioni dimezzate.Davanti aglisempre più sfiduciati, il governo giallo verde sta pensando a modifiche sostanziali da apportare ...