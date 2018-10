Basket | Euroleague femminile | Venezia a caccia del passaggio del turno in Lettonia contro

oasport

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Si apre domani inil TTT Riga alle 18:30 la stagione della Reyernella2018-2019. Sfida tutt’altro che semplice per le italiane che si troveranno di fronte un avversario tosto. Le lettoni sono campionesse in carica del loro campionato e vengono dalle due vittorie di fila schiaccianti nella EWBLla Dynamo Mosca (93-57) e le Amsterdam Angels (93-54). D’altro canto anche la stagione dell’Umana è partita bene con la vittoria all’esordio in Serie A1Broni per 82-60. Come già anticipato, domani ci sarà l’andata del preliminare in casa del Riga, mentre venerdì alle 19:30 si disputerà il ritorno a Mestre e si saprà il futuro europeo di. In caso di vittoria la squadra allenata da Andrea Liberalotto entrerà nel girone B della massima competizione, insieme a Dynamo Kursk, Fenerbahce, Sopron, Hatay, ...