Barca | Suarez a rischio contro l' Inter

Barça : Suarez a rischio contro l'Inter : Il Barcellona rischia di perdere Luis Suarez per la doppia sfida di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì 24 ottobre, in Spagna, e martedì 6 novembre, a Milano,. Il club catalano ...

