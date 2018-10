Bambini eletti nel consiglio d' Istituto scolastico? Proposta della Lega al Senato

Blastingnews

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Un disegno di legge, presentato di recente al, sembra abbattere definitivamente l'ultimo ostacolo sull'estensionepartecipazione degli studenti nei consigli die sulle decisioni da prendere nei loro riguardi. Estendere il cosiddetto ''Potere studentesco'' aidell'ultimo annoscuola primaria, però, potrebbe assumere connotazioni paradossali. LaLain questione, firmata da tutti iri, è stata depositata presso Palazzo Madama il 19 settembre scorso. Nel Ddl sono riportate diverse proposte come l'introduzione dell'insegnamento obbligatorio di educazione civica in scuole elementari e medie e l'allargamentopartecipazione degli alunni ai Consigli di classe e d'nonché il ritorno del voto per la condotta; i leghisti propongono quindi, oltre alle suddette novità, un'implicazione senza ...