BALATA DI BAIDA | EXTRACOMUNITARIO ARRESTATO DAI CARABINIERI PER GRAVI REATI | ANCHE SU

BALATA DI BAIDA : CARABINIERI ARRESTANO UOMO PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE. : I CARABINIERI del Comando Stazione di BALATA di BAIDA , TP, , nel pomeriggio di sabato 25 agosto u.s. hanno tratto in arresto, per minacce, RESISTENZA a PUBBLICO ufficiale, oltraggio e lesioni ...