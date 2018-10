Baglio PD | Giunta Raggi ostaggio lobby pullman turistici

Baglio-Piccolo : solidarietà a Montesano - Giunta Raggi non rispetta defunti : Roma – “Solidarieta’ all’attore Enrico Montesano per la profanazione della tomba materna al cimitero del Verano. A denunciarlo lo stesso attore, con la voce spezzata dal dolore e dalla rabbia. Il cimitero del Verano e’ stato dimenticato, quest’amministrazione non ha rispetto per i cittadini, cosi’ come per i defunti”. “Erbacce incolte che coprono e sovrastano le tombe, invasione di zanzare, ...