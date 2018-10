Aumenta la pressione in vendita sui BTP | rendimento sui massimi dal 2014

"Per sviluppare il Pil ridurre la pressione fiscale sul lavoro e Aumenta re i salari" : 'Abbiamo settori che hanno un alto tasso di capacità di crescita. Penso ai nostri comparti della chimica, farmaceutica, tessile. In quest'ambito ci sono eccellenze che competono sui mercati ...

Salute : le fluttuazioni di peso - pressione sanguigna - colesterolo e glicemia possono Aumenta re il rischio di infarto - ictus e morte : fluttuazioni del peso , della pressione sanguigna , del colesterolo e/o dei livelli di glicemia in persone altrimenti sane può essere associato ad un rischio maggiore di infarto , ictus e morte per qualsiasi causa rispetto alle persone con livelli più stabili, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Circulation dell’American Heart Association. È il primo studio a suggerire che l’alta variabilità di questi fattori di rischio abbia effetti ...

Salute : ansia - depressione e altri disturbi mentali possono Aumenta re il rischio di infarto e ictus : Adulti di 45 o più anni che subiscono stress psicologico, come depressione e ansia , possono avere un maggior rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, dell’American Heart Association. I ricercatori dello studio, che ha coinvolto 221.677 partecipanti dell’Australia, hanno scoperto che: tra le donne, uno stress psicologico alto/molto alto era ...

Bethesda Aumenta la pressione su Sony per il cross-play tra console : Il principale portavoce di Bethesda Softworks ha rilasciato recentemente un commento molto esplicito a Game Informer: le piattaforme che non consentono il cross-play potrebbero essere tagliate fuori dal lancio di The Elder Scrolls: Legends alla fine di quest'anno. Sebbene Pete Hines non nominasse specificamente PlayStation, Sony o PlayStation 4, non c'è altra console che possa ostacolare il gioco multipiattaforma.Come riporta Polygon, al ...