ATP Shanghai – McDonald indigesto per Raonic | il canadese ko all’esordio

ATP Shanghai 2018/ Diretta Cecchinato Simon - Seppi Mannarino streaming video e tv - orario dei match (tennis) : Diretta Atp Shanghai 2018, streaming video e tv: Andreas Seppi e Marco Cecchinato sono i nostri due rappresentanti nel torneo di tennis di categoria Master 1000, forfait di Fognini e Nadal(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 01:10:00 GMT)

ATP Shanghai – Berrettini si arrende nell’ultimo turno di qualificazione : Kukushkin nel main draw : Matteo Berrettini sconfitto nell’ultimo turno di qualificazione dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro si arrende in due set a Kukushkin Termina con l’amaro in bocca il cammino di Matteo Berrettini nell’ATP di Shanghai. Il tennista azzurro si ferma nell’ultimo turno di qualificazione, sconfitto da Mikhail Kukushkin. Matteo Berrettini, attualmente numero 58 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto in due set per 5-7 / 4-6 dopo 1 ...

ATP Shanghai - Berrettini fuori nelle qualificazioni : Shanghai, CINA, - Matteo Berrettini fallisce l'ingresso al main draw nel 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, in corso sui ...

ATP Shanghai 2018/ Streaming video e diretta tv - orario delle partite (tennis) : diretta Atp Shanghai 2018 Streaming video e tv, orario delle partite di tennis: oggi si completano le qualificazioni e comincia il tabellone principale(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 07:07:00 GMT)

ATP Shanghai 2018 - il calendario e gli orari delle gare in tv : Questa la programmazione del torneo "Shanghai Rolex Masters" in diretta esclusiva su Sky Sport: SKY SPORT ARENA domenica 7 ottobre dalle ore 6 alle ore 14 SKY SPORT ARENA e SKY SPORT UNO da lunedì 8 ...

ATP Shanghai – Qualificazioni - Berrettini vola in finale : Fabbiano fermato da Pospisil : Matteo Berrettini vola alle finali delle Qualificazioni del torneo Masters 1000 di Shanghai dopo aver battuto Di Wu, Fabbiano sconfitto da Pospisil Tra i tennisti italiani ad avanzare alla fase finale delle Qualificazioni del torneo Masters 1000 di Shanghai c’è solo Matteo Berrettini. Il tennista azzurro ha battuto il cinese Di Wu, per 2 set a 0, con i parziali di 6-4, 6-2. Berrettini per accedere al tabellone ufficiale della ...

ATP Shanghai 2018 : il tabellone del Masters : Il ligure, numero 13 del mondo, ha deciso di non partecipare dopo le due intense settimane asiatiche a Chengdu e Pechino e si concentrerà sul Masters di Parigi, ultima chiamata per provare a entrare ...