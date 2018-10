Atp Shanghai 2018 Diretta Djokovic Chardy info streaming video e tv | orario delle

Tennis - Atp Masters 1000 Shanghai : i risultati di lunedì 8 ottobre. Cadono diverse teste di serie : Si va via via completando il quadro del primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai: sul cemento cinese oltre alle vittorie dei due azzurri, Andreas Seppi e Marco Cecchinato, si registra la caduta delle prime teste di serie. Domani si completerà il primo turno ed inizierà il secondo, ma i nostri due rappresentanti torneranno in campo mercoledì. Con le prime otto teste di serie esentate dal primo turno, cade subito il numero 9, ...

Atp Shanghai – Big match al primo turno : Coric ha la meglio su Wawrinka in rimonta : Borna Coric supera Stan Wawrinka nel grande match del primo turno di Shanghai: il tennista croato si impone al terzo set in rimonta Il primo turno dell’ATP di Shanghai regala subito una sfida interessante: Stan Wawrinka vs Borna Coric. Il 3 volte campione Slam, attualmente 69° del ranking mondiale maschile a causa di un lento ritorno dopo un problema al ginocchio, è stato sconfitto all’esordio dal talentino croato, dopo 2 ore di match. ...

Atp Shanghai 2018 - fuori al primo turno Kyrgios - Wawrinka e Raonic : Kyrgios, AUS, 46 64 6-3 Questa la programmazione del torneo "Shanghai Rolex Masters" in diretta esclusiva su Sky Sport: SKY SPORT ARENA domenica 7 ottobre dalle ore 6 alle ore 14 SKY SPORT ARENA e ...

Atp Shanghai – Seppi non stecca all’esordio : l’azzurro piega Mannarino in due set : Esordio ok per Andreas Seppi nell’ATP di Shanghai: il tennista italiano batte il francese Mannarino in due set Esordio positivo per Andreas Seppi sul cemento dell’ATP di Shanghai. Il tennista azzurro supera un primo turno alquanto ostico, battendo in 1 ora e 24 minuti il francese Adrian Mannarino, numero 46 del ranking ATP. Seppi, 47° del ranking mondiale maschile, si è imposto in due set con il punteggio di 4-6 / 4-6.L'articolo ATP ...

Atp Shanghai – Brivido Cecchinato al primo turno : il tennista azzurro supera Simon al tie-break del terzo set : Cecchinato soffre e vince nel primo turno dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro super Gilles Simon al tie-break del terzo set Marco Cecchinato ha superato il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 7.086.700 dollari). L’azzurro, numero 21 del mondo e 16 del seeding, ha sconfitto il francese Gilles Simon, numero 31 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-2) in due ore e ...

Atp Shanghai – Kyrgios - che tonfo! Nick eliminato al primo turno da Klahn : Nick Kyrgios sconfitto al primo turno di Shanghai: il tennista australiano si arrende all’esordio contro Bradley Klahn Esordio amaro per Nick Kyrgios nell’ATP di Shanghai. Il tennista australiano, scivolato in 38ª posizione, è stato sconfitto all’esordio nel torneo cinese da Bradley Klahn, numero 104 del ranking ATP. Il tennista americano, entrato nel main draw dalle qualificazioni si è imposto in 3 set con il punteggio di 4-6 / 6-4 / ...

Atp Shanghai 2018 : Cecchinato al 2° turno - Simon battuto in tre set : Marco Cecchinato si è qualificato al 2° turno del Masters di Shanghai , penultimo 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. Il 25enne di Palermo, numero 22 del ...

Atp Shanghai – McDonald indigesto per Raonic : il canadese ko all’esordio : Milos Raonic ko all’esordio nell’ATP di Shanghai: il tennista canadese si arrende a Mackenzie McDonald al terzo set Dura appena 1 ora e 56 minuti il percorso di Milos Raonic nel main draw dell’ATP di Shanghai. Il tennista canadese è stato sconfitto nel match d’esordio dei 32esimi di finale dall’americano Mackenzie McDonald, numero 78 del ranking mondiale europeo. Raonic, numero 20 al mondo, è stato sconfitto in 3 set, conclusi con il ...

Atp Shanghai – Berrettini si arrende nell’ultimo turno di qualificazione : Kukushkin nel main draw : Matteo Berrettini sconfitto nell’ultimo turno di qualificazione dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro si arrende in due set a Kukushkin Termina con l’amaro in bocca il cammino di Matteo Berrettini nell’ATP di Shanghai. Il tennista azzurro si ferma nell’ultimo turno di qualificazione, sconfitto da Mikhail Kukushkin. Matteo Berrettini, attualmente numero 58 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto in due set per 5-7 / 4-6 dopo 1 ...

Atp Shanghai - Berrettini fuori nelle qualificazioni : Shanghai, CINA, - Matteo Berrettini fallisce l'ingresso al main draw nel 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, in corso sui ...

