ASUS Zenfone Max Pro M1 riceverà presto la stabilizzazione elettronica dell’immagine e

Da provare su tutti gli ASUS Zenfone i nuovissimi temi del ROG Phone : spunta un link : Dobbiamo ringraziare come al solito la community di XDA Developer se a partire da oggi 7 ottobre sia possibile provare su tantissimi ASUS ZenFone il tema che è stato concepito per il freschissimo ASUS ROG Phone, il nuovo smartPhone Android di cui tanto si parla in questo periodo e che, non a caso, sta attirando l'attenzione di tutto il mercato. Da tempo si parla di una possibilità del genere, anche per chi utilizza modelli più datati come i vari ...

Risolvere i problemi di messa a fuoco per ASUS Zenfone 3 senza Assistenza : un paio di novità : Le testimonianze di coloro che hanno riscontrato problemi con la messa a fuoco della fotocamera attraverso l'Asus ZenFone 3 si susseguono in questi mesi, appurato una volta per tutte che l'origine del problema non sia software, bensì di natura hardware. Del resto, se il produttore stesso invita a rivolgersi all'Assistenza per la sostituzione del modulo, una ragione deve pur esserci. Tuttavia oggi 6 ottobre voglio inquadrare la situazione sotto ...

Sono stati certificati dalla commisione russa nota come EEC due nuovi smartphone di ASUS. I nomi in codice trapelati si riferiscono ai nuovi ASUS ZenFone Max (M2) e ASUS ZenFone Max Pro (M2), dispositivi dati con a tutt'oggi con a bordo Android Oreo, versione già presente sui modelli che dovrebbero sostituire.

Abbiamo provato ASUS Zenfone Max Pro M1, un vero campione dell'autonomia, e costa anche poco! Ve lo presentiamo nella nostra Recensione.

Netto peggioramento per la batteria dell’ASUS Zenfone 3 : guida il 3 ottobre per resuscitarla : Ci sono grosse difficoltà da un po' di tempo a questa parte per gli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3 dal punto di vista della batteria, con riferimenti senza distinzioni alle diverse versioni del device che in questi mesi hanno avuto modo di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Di tanto in tanto sono apparse delle patch "minori" che in un primo momento hanno migliorato la situazione (emblematico quanto vi ...

Un altro aggiornamento per ASUS Zenfone 5Z : annunciato il firmware 80.30.96.111 : È tempo di un nuovo aggiornamento per l'ASUS Zenfone 5Z, attuale portabandiera del brand taiwanese. Ad essere coinvolto dal rilascio è il modello ZS620KL, con distribuzione della versione firmware 80.30.96.111, come annunciato dallo stesso produttore attraverso il forum ufficiale. Il changelog del pacchetto parla di una correzione relativa alla percentuale di batteria residua, e della risoluzione di un disturbo che inibiva il sistema di ...

ASUS ZenFone 5Z sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento software che porta con sé la modalità Selfie Panorama e qualche altro piccolo miglioramento.

Lamentele più frequenti con l’ASUS Zenfone 3 : situazione aggiornata al 27 settembre : Anche a settembre non è mancata la solita carrellata di aggiornamenti software in casa ASUS, con una nuova patch che ha investito anche il cosiddetto Asus ZenFone 3. Alcune informazioni, anche in merito ai feedback da parte dei primi utenti che hanno avuto la possibilità di toccare con mano la nuova patch, li abbiamo condivisi sulle nostre pagine giusto una settimana fa. Oggi 27 settembre vogliamo inquadrare la situazione in modo più generico, ...

ASUS Zenfone Max Pro M1 - lo smartphone con la maxi batteria : Asus ZenFone Max Pro M1Asus ZenFone Max Pro M1Asus ZenFone Max Pro M1Asus ZenFone Max Pro M1Asus ZenFone Max Pro M1Asus ZenFone Max Pro M1Al fianco degli ultimi ZenFone 5, la taiwanese Asus ha presentato recentemente anche ZenFone Max Pro M1 — un telefono che ha una sola missione: quella di garantire a chi lo usa l’autonomia più elevata possibile, senza però inficiare un’esperienza d’uso moderna e scattante. Per farlo, gli ...

Raffica di aggiornamenti per ASUS Zenfone 4 : patch di settembre per Pro e Selfie Pro : Una giornata che non passerà inosservata quella di oggi per i possessori di ASUS Zenfone 4, e più precisamente dei modelli Pro e Selfie Pro. Tutti e due i dispositivi sono lieti di accogliere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di settembre, l'ultima fin qui disponibile anche per conto del colosso di Mountain View (almeno fino alla prossima settimana, quando, quasi sicuramente, inizierà la distribuzione della patch di ottobre, come di ...

Aggiornamenti con nuove patch di sicurezza in fase di distribuzione per Huawei P20 Pro, OnePlus 5, OnePlus 5T, ASUS ZenFone 4 Pro e ZenFone 4 Selfie Pro. Ecco le novità.

Gli attenti ragazzi di XDA hanno trovato il modo di attivare la stabilizzazione elettronica su ASUS ZenFone Max Pro M1

Aggiornamenti a manetta in casa ASUS : per ZenFone 3 Zoom - 4 - 5 e Max Pro : Un aggiornamento dietro l'altro in casa ASUS, con relativo coinvolgimento di tanti modelli diversi. Si parte dal top di gamma attuale, l'ASUS ZenFone 5 (modello ZE620KL), raggiunto dalla serie firmware 15.0619.1808.38, che risolve un disturbo relativo alle chiamate telefoniche, oltre ad ottimizzare il segnale sulle reti indiane (cosa che ovviamente ci riguarda poco, a meno che non abbiate un programma un viaggio da quelle parti) ed il ...

ASUS rilascia un piccolo aggiornamento per ZenFone 5, ZenFone 4, ZenFone 3 Zoom e ZenFone Max Pro M1. Curiosi di scoprire quali sono le novità?