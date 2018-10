Astronomia | CK Vulpeculae | una possibile soluzione per un mistero durato 348 anni

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Questo oggetto è probabilmente il più antico del suo genere mai catalogato: CKcon una forma di clessidra. Originariamente si pensava fosse una nova, invece classificare correttamente questo oggetto dalla forma insolita si è dimostrato impegnativo nel corso degli. Un certo numero di possibili spiegazioni per le sue origini sono state prese in considerazione e scartate. Ora si pensa che sia il risultato di due stelle in collisione – anche se c’è ancora un dibattito sul tipo di stelle in questione. CKfu avvistato per la prima volta il 20 giugno 1670 dal monaco e astronomo francese Père Dom Anthelme. Quando apparve per la prima volta, esso fu facilmente visibile ad occhio nudo; nel corso dei duesuccessivi la luminosità variò: scomparve e riapparve due volte, prima di scomparire definitivamente dalla vista per sempre. Nel corso del XX secolo gli ...