Aston Villa in crisi - Henry per la panchina : Dopo avere assistito il ct del Belgio, Roberto Martinez, agli ultimi Mondiali in Russia e avere rifiutato la panchina del Bordeaux l’estate scorsa, Thierry Henry sembra pronto per una nuova avventura da allenatore. L’ex attaccante dell’Arsenal e della Nazionale francese campione del mondo 1998 e d’Europa 2000, come riporta il Sunday Telegraph, è in pole per sedere sulla panchina dell’Aston Villa. La squadra di ...

Stramaccioni - l'Aston Villa ci prova. Nuova tappa per l'ex Inter? : Andrea Stramaccioni is back. O meglio, è vicino a farlo: dopo i primi contatti estivi, nei giorni scorsi c'è stata una Nuova telefonata da parte dei dirigenti dell'Aston Villa per portare a Birmingham ...

Aston Villa - McGinn è grasso a FIFA19 : 'È uno scherzo - vero?' : Gli appassionati di FIFA 19 dovranno attendere ancora qualche giorno per incollarsi davanti alla tv e cominciare a giocare. Nel frattempo, però, non sono mancate le anticipazioni a proposito delle ...

Pronostico Aston Villa vs Brentford - Championship 22-8-2018 : England Championship 2018-2019, 4^ giornata, analisi e Pronostico di Aston Villa-Brentford, mercoledì 22 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Aston Villa-Brentford, mercoledì 22 agosto. Sfida di alta classifica in Championship tra due club appaiati in classifica in zona play-off a quota 7. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano Aston Villa e Brentford? Nell’ultimo turno l’Aston Villa ha pareggiato per 1-1 ...