Assassin’s Creed Odyssey | Come potenziare la nave

Assassin’s Creed Odyssey : Dove trovare la Città di Atlantide : La serie Assassin’s Creed ha sempre regalato grandi emozioni ai giocatori, invogliandoli ad esplorare la generosa mappa di gioco, alla scoperta di Easter Egg e segreti vari. Quest’oggi vi sveleremo Dove trovare la Città di Atlantide. Come accedere alla Città di Atlantide in Assassin’s Creed Odyssey Prima di proseguire, vi anticipiamo che quello che state per leggere contiene dello Spoiler! La città ...

Assassin’s Creed Odyssey : Come e dove migliorare la lancia di Leonida : In Assassin’s Creed Odyssey Come anticipato nel nostro articolo “Le migliori abilità da equipaggiare“, vi sono 3 classi differenti da potenziare: Cacciatore, Guerriero e Assassino. Alcune abilità richiedono un certo livello della lancia di Leonida, ma dove e Come si potenzia? Scopriamolo insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Guida alla lancia di Leonida Prima di proseguire, vi anticipiamo che quello che ...

Assassin’s Creed Odyssey : Le migliori abilità da equipaggiare : Se avete deciso di cimentarvi nella Caccia alle Bestie Leggendarie in Assassin’s Creed Odyssey, allora è bene conoscere quali sono le migliori abilità da equipaggiare per sopravvivere ai suddetti scontri e non solo. In Assassin’s Creed Odyssey le abilità si suddividono in 4 rami: Cacciatore, Guerriero e Assassino ed abilità passive che progrediscono manualmente con l’avanzamento della storia, ...

Assassin’s Creed Odyssey : Come ottenere il Pacchetto pirata dell’Egeo : Twitch in collaborazione con Ubisoft offre la possibilità di riscattare gratuitamente il Pacchetto pirata dell’Egeo per Assassin’s Creed Odyssey, Come fare per ottenerlo? Scopriamolo insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Come riscattare il Pacchetto pirata dell’Egeo Il Pacchetto in questione aggiunge: Set attrezzatura pirata dell’Egeo: proprio Come le onde dei mari che solcano, i pirati colpiscono ...

Assassin’s Creed Odyssey : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo l’Egitto di Assassin’s Creed Origins, quest’oggi vi portiamo in Grecia con Odyssey, nuovo capitolo della serie che ci è stato gentilmente concesso da Ubisoft, e che stiamo portando su Twitch in questi giorni. Assassin’s Creed Odyssey Recensione Assassin’s Creed Odyssey è il prequel di Origins, ambientato diversi anni prima gli eventi narrati nell’Egitto di Ubisoft. Sviluppato in ...

Assassin’s Creed Odyssey finalmente disponibile : Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Odyssey è disponibile su PlayStation 4, sulla famiglia di dispositivi Xbox One e su PC Windows. Il titolo è stato dotato inoltre di feature aggiuntive per le piattaforme PS4 Pro e Xbox One X. Assassin’s Creed Odyssey arriva oggi Assassin’s Creed Odyssey è ambientato nell’antica Grecia durante l’epoca d’oro di Atene, sullo sfondo di uno dei ...

Problemi Assassin’s Creed Odyssey - le soluzioni immediate alle criticità su PC : Assassin's Creed Odyssey è finalmente realtà: il nuovo capitolo della serie di punta di Ubisoft è approdato ufficialmente sul mercato nella giornata di ieri, appannaggio di tutti i fan in possesso di PS4, Xbox One e PC. Nonostante gli sforzi profusi da Ubisoft, non sono state poche però le segnalazioni per quanto concerne l'ultima piattaforma citata, con problematiche disparate che hanno inficiato la godibilità del prodotto nel giorno del ...

Le microtransazioni in Assassin’s Creed Odyssey sono un problema? Il caso Permanent XP Boost : Assassin's Creed Odyssey potrebbe avere un problema con le microtransazioni. I più esperti sostengono che l'accelerazione degli XP sbloccabile con un acquisto extra andrebbe a migliorare molto l'esperienza di gioco in Assassin's Creed Odyssey. Il problema è che questa funzionalità è a pagamento. Considerato tra i migliori capitoli della serie Ubisoft, il gioco ha al suo interno ha (purtroppo per alcuni) diverse microtransazioni. Queste però, ...