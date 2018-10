Asia in negativo | Tokyo rimane chiusa | sell-off per Shanghai

trend-online

: @reuters_italia Borse dell'area Asia/Pacifico girano in negativo in una seduta contrastata dopo un rimbalzo dovuto… - GloriaGrigolon : @reuters_italia Borse dell'area Asia/Pacifico girano in negativo in una seduta contrastata dopo un rimbalzo dovuto… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018)invece per la celebrazione del Taiiku no hi, il Giorno di sport e salute,. A Seoul, che invece non scambierà martedì 9 ottobre per la festa dell'Hangeul, che ricorda la creazione ...