Ariana Grande ha pubblicato una nuova foto dallo studio di registrazione

Anteprima di un inedito di Ariana Grande - già pronta la tracklist del nuovo album dopo Sweetener? - Audio - : ... in questo periodo così doloroso della sua vita in cui affronta ancora una sindrome post traumatica da stress dopo Manchester e il lutto per Mac Miller, a girare nuovamente il mondo come per il ...

Anteprima di un inedito di Ariana Grande - già pronta la tracklist del nuovo album dopo Sweetener? (Audio) : Un'Anteprima di un inedito di Ariana Grande è apparsa online sul profilo Instagram della popstar, che non ha fatto mistero in questi ultimi giorni di essere tornata in studio di registrazione per incidere il suo quinto album di inediti, a strettissimo giro dopo la pubblicazione del quarto, Sweetener. Ritiratasi dalle scene per un po' in seguito all'ennesimo trauma dopo l'attentato ad un suo concerto a Manchester, quello della morte dell'ex ...

Ariana Grande ha pubblicato uno stralcio di una nuova canzone intitolata "Needy"

MTV EMA 2018 - le nomination : Camila Cabello e Ariana Grande in testa : E poi Drake, Shawn Mendes, Post Malone e Dua Lipa

Ariana Grande potrebbe tornare in tour dopo aver pubblicato un nuovo album

Un nuovo album di Ariana Grande è già in lavorazione - la popstar in studio prima dello Sweetener Tour : Le immagini in studio di registrazione confermano che un nuovo album di Ariana Grande è già stato messo in cantiere, nonostante l'ultimo progetto discografico della popstar sia stato rilasciato solo lo scorso agosto. Nemmeno il tempo di valutare l'accoglienza di Sweetener, che per ora non ha neanche un Tour ufficiale in programma poiché la Grande potrebbe ridimensionare l'iniziale progetto di una Tournée mondiale nel 2019, la popstar ha già ...

Polemica per la satira sessista di Pete Davidson su Ariana Grande e i suoi anticoncezionali al SNL (video) : Non c'è pace per questa coppia apparentemente molto affiatata ma secondo molti male assortita: le battute di Pete Davidson su Ariana Grande in uno sketch realizzato durante la première del Saturday Night Live hanno attirato nuove critiche sul comico e sollevato una protesta dei fan della cantante sui social. Il fidanzato di Ariana Grande, che è nel cast del programma da qualche anno, è tornato in scena con un monologo in cui ha usato il suo ...

Ariana Grande : ecco le foto della bellissima mostra ispirata alle canzoni di "Sweetener"

A rischio il tour di Ariana Grande nel 2019 per motivi di salute - una mini-tournée per Sweetener? : Il tour di Ariana Grande nel 2019 dovrebbe debuttare ufficialmente nel mese di febbraio, o almeno questi erano i piani fino al mese scorso, quando la vita della popstar è stata sconvolta dalla morte per overdose del suo ex compagno, il rapper Mac Miller. Di recente l'interprete di Sweetener, ultimo album in studio che ha appena raggiunto un miliardo di ascolti su Spotify in poco più di un mese, ha deciso di prendersi un periodo di pausa dalle ...

Pete Davidson innamorato pazzo di Ariana Grande : «Ogni volta che facciamo l'amore la ringrazio»

Ariana Grande e il tweet che ha allarmato i fan : "Vorrei poter avere almeno un giorno ok"

«Everything will be ok», ossia tutto andrà bene. Una frase che Mac Miller portava spesso cucita sulle sue felpe e per l'ex fidanzata, Ariana Grande, era diventata una specie di mantra.

Il cane di Mac Miller è in buone mani. Il piccolo Myron, infatti, è stato adottato da Ariana Grande, ex fidanzata del rapper trovato morto lo scorso 7 settembre per una presunta overdose.

Il fidanzato di Ariana Grande Pete Davidson minacciato di morte solo “perché lei è sexy” (video) : Il fidanzato di Ariana Grande Pete Davidson ha dovuto affrontare i risvolti negativi dell'essere identificato come il compagno di una star mondiale. Da quando si è ufficialmente fidanzato con la popstar lo scorso giugno, l'attore di Saturday Night Live è stato insultato e minacciato diverse volte da parte di fanatici che non accettano la sua relazione con la Grande. In una recente intervista con il programma radiofonico di Howard Stern, ...