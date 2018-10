Argentina | prima convocazione per Guido Herrera

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : tutti i risultati della prima giornata. Due vittorie per l’Argentina tra gli uomini e l’Ungheria tra le donne : Si è conclusa la prima giornata della fase preliminare di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Sono scese in campo 20 formazioni, che hanno dato vita a 10 incontri, 5 in campo maschile e 5 in quello femminile. Non ci sarà la nazionale femminile italiana, mentre quella maschile farà il suo esordio solamente mercoledì nella doppia sfida contro la Lituania e il Kirghizistan. Di seguito tutti i risultati di ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 5 - 7 Ottobre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Grande week end in diretta per la 4° giornata del campionato Primavera 1 Tim in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky), la televisione che racconta tutte le gare della stagione fino all’assegnazione dello scudetto.Telecamere accese per sette delle otto partite del turno e un grand...

Argentina - i convocati di Scaloni : prima per De Paul. Messi ancora out : Pronti, attenti e via con il secondo giro. L'Argentina è pronta a tornare in campo e lo farà per la seconda volta sotto la guida di Lionel Scaloni. Una vittoria per 3-0 contro Guatemala e un pareggio ...

Sportitalia - Calcio 28 - 30 Settembre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Grande week end in diretta per la 3° giornata del campionato Primavera 1 Tim in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky), la televisione che racconta tutte le gare della stagione fino all’assegnazione dello scudetto. Telecamere accese per sette delle otto partite del turno con il big match tra Juventus e Milan in programma ...

Sportitalia - Calcio 21 - 24 Settembre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Grande week end in diretta per la 2° giornata del campionato Primavera 1 Tim in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky), la televisione che racconta tutte le gare della stagione fino all’assegnazione dello scudetto. Telecamere accese per sette delle otto partite del turno e una gra...

Volley - l'Argentina batte la Slovenia - 3-2 - : l'Italia è prima nel girone : Il vecchio guru Julio Velasco fa un piacere all'Italia. A Firenze, l'Argentina batte la Slovenia al tiebreak , 25-18, 22-25, 27-29, 25-17, 15-13, regalandole la certezza del primo posto nel girone A. ...

Rugby Championships 2018 : la Nuova Zelanda travolge l’Argentina - prima gioia dell’Australia : La Nuova Zelanda si conferma imbattibile nel Rugby Championships (il Quattro Nazioni dell’emisfero sud) e travolge l’Argentina con un perentorio 46-24, infilando così la terza vittoria consecutiva nel torneo e sempre con bonus. Gli All Blacks guidano la classifica generale a punteggio pieno (15 punti) e lasciano le briciole agli avversari. I Pumas, sempre fermi a quota 4 in classifica, vengono ridimensionati dopo la recente vittoria ...

Inter - Icardi e Lautaro : nulla di grave - con l'Argentina saltano la prima : Contrattura al quadricipite destro per Mauro Icardi, affaticamento al polpaccio sinistro per Lautaro Martinez. Questo l'esito dei controlli a cui gli attaccanti dell'Inter si sono sottoposti a Los ...

Roma : Teatro Argentina - Jerome Bel in prima nazionale con GALA e 20 danzatori e non professionisti 9 e 10 settembre : Roma – La danza torna protagonista sul palcoscenico del Teatro Argentina il 9 e il 10 settembre (ore 20) con il debutto in prima nazionale della nuova opera del coreografo francese Jérôme Bel che crea GALA con 20 danzatori e non professionisti selezionati a Roma, nell’ambito di ‘Grandi Pianure’, vetrina sulla coreografia dedicata agli spazi sconfinati della danza contemporanea, a cura di Michele Di Stefano. GALA offre un ...

Legge 194 - il senatore della Lega Pillon : “Via l’aborto - prima o poi in Italia faremo come in Argentina” : “Cambiare la Legge 194 sull’aborto“,”come in Argentina” ma in assenza dei numeri in Parlamento per farlo, iniziare a perseguire la politica degli “aborti zero”: la Lega di Matteo Salvini torna a cavalcare il tema delle nascite e del controllo della maternità. E lo fa attraverso le parole del senatore del Carroccio Simone Pillon che in un’intervista a La Stampa annuncia la possibilità futura di ...