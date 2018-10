Appuntamenti radio e tv | il programma di lunedì 8 ottobre

Appuntamenti radio e tv : il programma di domenica 7 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per la Serie A e la Serie B. Ecco il programma completo di tv e radio di sabato 6 ottobre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Serie A Genoa-Parma ore 12.30 ...

Appuntamenti radio e tv : il programma di sabato 6 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per la Serie A e la Serie B. Ecco il programma completo di tv e radio di sabato 6 ottobre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Serie A Cagliari-Bologna ore 15 ...

Appuntamenti radio e tv : il programma di venerdì 5 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per l’Europa League. Ecco il programma completo di tv e radio di giovedì 4 ottobre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Serie A VERONA-LECCE ORE 21 ...

Appuntamenti radio e tv : il programma di giovedì 4 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per l’Europa League. Ecco il programma completo di tv e radio di giovedì 4 ottobre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Champions League MILAN-OLIMPIAKOS 18.55 ...

Appuntamenti radio e tv : il programma di mercoledì 3 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per la Champions League. Ecco il programma completo di tv e radio di mercoledì 3 ottobre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Champions League ore 21 NAPOLI-LIVERPOOL SKY ...

Appuntamenti radio e tv – Il programma di martedì 2 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per la Champions League. Ecco il programma completo di tv e radio di martedì 2 ottobre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Champions League ore 18.55 JUVENTUS-YOUNG BOYS ...

Appuntamenti radio e tv – Il programma di lunedì 1 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per il campionato di Serie A. Ecco il programma completo di tv e radio di lunedì 1 ottobre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Serie A Sampdoria-Spal ore 20.30 Sky Tiki ...

Appuntamenti radio e tv – Il programma di domenica 30 settembre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per il campionato di Serie A. Ecco il programma completo di tv e radio di domenica 30 settembre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Serie A Bologna-Udinese ore 12.30 ...

Appuntamenti radio e tv : il programma di sabato 29 settembre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per il campionato di Serie A. Ecco il programma completo di tv e radio di sabato 29 settembre, si preannuncia una giornata scoppiettante Appuntamenti tv ROMA-LAZIO ORE 15 ...

Appuntamenti radio e tv : il programma di venerdì 28 settembre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per il campionato di Serie B. Ecco il programma completo di tv e radio di venerdì 28 settembre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Appuntamenti tv CROTONE-BRESCIA ORE 21 ...

Appuntamenti radio e tv : il programma di mercoledì 26 settembre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per il campionato di Serie A e non solo. Ecco il programma completo di tv e radio di mercoledì 26 settembre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Appuntamenti tv Udinese- ...

Appuntamenti radio e tv : il programma di martedì 25 settembre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per il campionato di Serie A e non solo. Ecco il programma completo di tv e radio di martedì 25 settembre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Appuntamenti ...

Appuntamenti radio e tv : il programma di lunedì 24 settembre : Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si gioca il campionato di Serie C. Ecco il programma completo di tv e radio di lunedì 24 settembre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Appuntamenti tv Carrarese-Juventus Under 23 Rai Sport ore 20.45 Tiki Taka Italia 1 ...

Appuntamenti radio e tv – Il programma di domenica 23 settembre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, torna il campionato di Serie A così come quello di Serie B. Ecco il programma completo di tv e radio di domenica 23 settembre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Appuntamenti ...