Anna Tatangelo | look hot al matrimonio | fisico statuario e abito senza slip

Anna Tatangelo - look al matrimonio hot : fisico statuario e abito senza slip : Anna Tatangelo è una cantante molto amata, ma su Instagram i followers ne apprezzano da sempre il fisico statuario. L'artista sa come valorizzare le sue "doti" e nell'ultimo...

Matrimonio Zaggia-Salzano - gli ospiti vip : da Baglioni a Ligabue. Anna Tatangelo e Gigi d'Alessio duettano insieme : Barbara Zaggia e Ferdinando Salzano della F&P Group sposi. La responsabile degli eventi e l'amministratore delegato della società che si occupa dell'organizzazione dei tour dei più importanti cantanti italiani sono convolati a nozze, dando vita loro, per una volta, ad un vero e proprio evento speciale. Il Matrimonio, celebrato sull'isola di Formentera, ha attirato in un'occasione unica tantissimi artisti del panorama musicale nostrano ...

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo : “Va tutto bene - ma non la sposo” : Matrimonio in vista per la coppia Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? Ecco le dichiarazioni del cantautore napoletano in merito al lieto evento Dopo un periodo di grande difficoltà, la storia d’amore tra Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo procede a gonfie vele, ma al momento non c’è nessun matrimonio all’orizzonte. A rivelarlo durante un’intervista rilasciata a Novella 2000 è stato proprio il cantautore napoletano. ...

Anna Tatangelo cambia look : ecco il nuovo taglio di capelli : Anna Tatangelo cambia look e sfoggia su Instagram un nuovo taglio di capelli. La cantante ha deciso di cambiare e abbandonare la chioma lunga e folta, in favore di un carrè con meches color prugna che mettono in risalto il suo incarnato. Lady Tata – così come la chiamano i suoi fan – ha mostrato il nuovo look su Instagram, con uno scatto che da subito ha fatto il pieno di Like. Nell’immagine Anna Tatangelo sfoggia un long bob ...

