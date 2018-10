Anche oltre 50 braidesi alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi

MotoGp – Marc e Dovi come Red e Toby nemiciamici : Anche lo staff Ducati va oltre la rivalità [VIDEO] : Marc Marquez e Andrea Dovizioso protagonisti anche al parco chiuso: calorosi abbracci e simpatici spintoni per i due ‘nemiciamici’ Un Gp della Thailandia con un finale al cardiopalma: Marquez e Dovizioso hanno regalato uno spettacolo incredibile con uno dei loro favolosi duelli. Al termine di una lotta fatta di sorpassi e controsorpassi, è stato lo spagnolo della Honda, questa volta, ad avere la meglio sul suo rivale della ...

Borse - Piazza Affari giù con spread oltre 300 punti. BAnche a picco : Milano apre in calo con le Banche sotto pressione, il Banco Bom fermo in asta con una flessione del 5%. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. In rosso, ma con cali inferiori al punto percentuale, le altre Borse europee...

BlackRock : 'Wall Street di corsa nel 2019 e Anche oltre' : Il co-fondatore del più grande gestore al mondo ha inoltre aggiunto che la riduzione del numero delle IPO è un altro fattore che contribuisce alla carenza di azioni. Alla domanda su quanto a lungo ...

Anche OPPO - oltre Huawei - è stata accusata di barare con i benchmark : Un nuovo test effettuato da un team dedicato ha dimostrato che Anche OPPO utilizza software di riconoscimento per truccare i risultati dei benchmark dei suoi dispositivi. L'articolo Anche OPPO, oltre Huawei, è stata accusata di barare con i benchmark proviene da TuttoAndroid.

Spread in area 280. Piazza Affari oltre il 4% - bAnche a picco : Nella notte il Governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra deficit e pil a quota 2,4%. Pesanti vendite sul comparto bancario: Banco Bpm, Bper, Unicredit, Intesa Sp le peggiori . Euro sotto 1,16 dollari...

