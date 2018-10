Anche il Brasile va a destra | Bolsonaro trionfa e stacca Haddad di 20 punti

Il Brasile alle urne con l'ombra di Lula. Che resta una star Anche se è in galera : ... solo che siamo sul mare, non nell'interior di Guaranhuns/Caetés, dove nacque 72 anni fa l'ex presidente che ancora oggi, seppur dal carcere, dà ancora le carte nei giochi della politica che conta in ...

Brasile : capo missione Unesco a 'Nova' - faremo appello Anche all'Italia per recupero Museo nazionale di Rio de Janeiro : Brasilia, 25 set 12:59 - , Agenzia Nova, - L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura , Unesco, farà appello anche all'Italia per recuperare quello... , Brb,

Juventus - Douglas Costa triplo ko : distorsione alla caviglia e distrazione muscolare. Fuori Anche dal Brasile! : Douglas Costa- Non c’è pace per Douglas Costa. L’attaccante brasiliano, durante il match di mercoledì sera ha riportato un doppio infortunio: distorsione alla caviglia e distrazione agli adduttori. Un doppio infortunio che va ad unirsi alla squalifica di 4 giornate in campionato e addirittura all’esclusione dalla Nazionale brasiliana. Tite esclude l’attaccante dal Brasile Non solo […] L'articolo Juventus, Douglas ...

Amichevoli internazionali : l’Argentina vince - in gol Simeone - bene Anche il Brasile : Argentina e Brasile riprendono il loro cammino dopo un Mondiale non certo positivo in Russia: Simeone va in rete per Scaloni Esordio vincente per il ct ad interim dell’Argentina Lione Scaloni che sconfigge con un netto 3-0 il modesto Guatemala in un match amichevole disputato a Los Angeles. Di Martinez su rigore al 27′, Lo Celso al 35′ e Simeone al 44′ le reti dell’albiceleste. Facili successi anche per ...

Brasile - incendio devasta Museo Nazionale di Rio/ Video ultime notizie : Anche il cranio di Luzia tra i reperti : Brasile, incendio devasta Museo Nazionale di Rio: le fiamme hanno invaso l'imponente edificio, non si segnalano vittime. Al suo interno anche il cranio di Luzia.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 08:36:00 GMT)

Brasile : Anche il venezuelano Maduro respinge veto a Lula : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile - Anche il venezuelano Maduro respinge veto candidatura Lula : Dopo il presidente boliviano Evo Morales e la ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, anche il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ha respinto il veto del Tribunale supremo ...

Fifa 19 : tutte le nazionali presenti. MAncherà il Brasile? : EA Sports ha invitato nei giorni scorsi al Gamescom di Colonia alcuni celebri Youtuber, volti noti della community di Fifa, che nel corso di questi giorni pubblicheranno alcuni video dedicati a Fifa 19. In questa clip il sito belga Fut with Apero mostra tutte le nazionali presenti. Da segnalare che, al momento, è assente la nazionale […] L'articolo Fifa 19: tutte le nazionali presenti. Mancherà il Brasile? proviene da I Migliori di Fifa.

Terremoti : sisma in Perù avvertito Anche in Brasile : Il terremoto di 7,1 gradi della scala Richter che ha colpito il Perù oggi è stato avvertito anche negli stati brasiliani di Rondonia e Acri, entrambi situati nella regione amazzonica del Paese. Il movimento sismico registrato nell’est del Perù è stato segnalato alle 4.04 ora locale a Rondonia, dove ha avuto una magnitudo di 2 gradi. La scossa è stata avvertita anche a Rio Branco, capitale dello stato di Acri, cosi’ come in altre ...