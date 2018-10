Amici 18 | Maria De Filippi corteggia Giorgia | «Glielo chiedo ogni anno» La cantante | «Ci

Valeria Romitelli a X Factor 2018 dopo Amici di Maria De Filippi : Valeria Romitelli in cerca di una seconda possibilità Vi ricordate di Valeria Romitelli? dopo Amici di Maria De Filippi ha partecipato a X Factor 2018. La cantante ha partecipato all’edizione 2011-2012 del talent show di Canale 5 e possiamo ricordarla anche per la sua storia con Gerardo Pulli, il vincitore di quell’anno. Di lei si […] L'articolo Valeria Romitelli a X Factor 2018 dopo Amici di Maria De Filippi proviene da Gossip ...

Amici di Maria De Filippi : tutte le novità della diciottesima edizione del talent : Il talent-show di Canale 5 Amici compie 18 anni ed è, per Maria De Filippi , tempo di rinnovamenti. A circa un mese dall'inizio della scuola più famosa d'Italia, spuntano le prime indiscrezioni sulla ...

Amici - rivoluzione totale. Maria De Filippi ha deciso : ecco chi non vedremo più nel talent : L’estate è finita e piano piano ricominciano i programmi in tv più amati. Manca ancora un po’, in verità, all’inizio di Amici di Maria De Filippi, la scuola che ogni anno sforna talenti del canto e del ballo, ma le indiscrezioni sul cast dell’edizione 2018-2019 già fioccano in rete. E pare che ci sia in atto una vera e propria rivoluzione nel programma che per la gioia dei fan ritornerà in onda a novembre prossimo. ...

Marco Bocci e la malattia che lo allontanò da Amici di Maria : Marco Bocci racconta la sua malattia, quando fai troppo il tuo corpo ti dice che forse ti devi riposare un attimo Tra le recenti collaborazioni televisive di Marco Bocci, ricordiamo il suo ruolo nella commissione esterna durante il serale di Amici di Maria De Filippi. Proprio in quella occasione il compito non è stato adempiuto durante tutte le puntate, infatti l’attore si è dovuto assentare per parecchie settimane a causa di un problema di ...

Tutte le news sui professori di Amici di Maria De Filippi : Tantissime novità sui professori di Amici di Maria De Filippi Manca più o meno un mese all’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e iniziano già a venir fuori indiscrezioni sul cast. Ci sono delle rivoluzioni che interessano soprattutto il corpo docenti: come rivela Davide Maggio infatti, quest’anno ci saranno solo tre professori per il canto e tre per il ballo. Sarebbero confermati Rudy Zerbi ed Alex Britti, mentre tra ...

Alex Britti ad Amici di Maria De Filippi - tra i docenti della nuova edizione? Ultime indiscrezioni : Alex Britti ad Amici di Maria De Filippi, in cattedra tra i nuovi professori di canto dell'edizione di prossimo avvio. Il grande ritorno del talent show Amici di Maria De Filippi è alle porte e sono migliaia i ragazzi pronti a contendersi un posto tra i famosi banchi della scuola. Come ogni anno sono tante le indiscrezioni che trapelano riguardo ai professori ed eventuali novità. Per l'edizione numero 18 non sono confermate la presenza ...

Prime indiscrezioni sui docenti di Amici di Maria De Filippi - confermato il serale dell’edizione 18 : Arrivano le Prime indiscrezioni sui docenti di Amici di Maria De Filippi, che arrivano a qualche settimana dall'inizio della nuova ediz ione del talent che attende di essere annunciata dopo la vittoria di Irama dell'11 giugno scorso. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Giusy Ferreri e Paola Turci sarebbero definitivamente fuori dal corpo docente dopo un solo anno di permanenza all'interno del programma condotto da Maria De Filippi e che ...

