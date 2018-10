Amaurys Perez confessa | ' mia moglie Angela Rende ha avuto sei aborti'

Amaurys Perez e Angela : “Avere figli non è stato facile - abbiamo avuto 6 aborti” : Amaurys Perez e la moglie Angela Rende figli: 6 aborti in 4 anni Amaurys Perez e Angela Rende sono tornati in tv. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi – che ha messo a dura prova il matrimonio dei due – la coppia è stata ospite di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo. Il […] L'articolo Amaurys Perez e Angela: “Avere figli non è stato facile, abbiamo avuto 6 aborti” proviene da Gossip e Tv.