Alluvione Calabria | Conaf | un disastro che ha evidenziato “forti carenze strutturali”

Maltempo - Alluvione in Calabria : la presidente Casellati nelle zone colpite “per dire basta alle tragedie” : La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha raggiunto oggi la Calabria per portare la sua vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi: sbarcata all’aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro) ha effettuato un sopralluogo nell’area tra San Pietro Lametino e San Pietro a Maida, dove hanno perso la vita la 30enne Stefania Signore e il figlio Cristian, di 7 anni, travolti da un’ondata ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : interamente percorribile la linea ferroviaria ionica : Riattivato questa mattina alle 5, con la partenza del primo treno, il tratto della ferrovia ionica fra Catanzaro Lido e Crotone, interrotto nei giorni scorsi a causa del forte Maltempo che ha colpito la Calabria. Trenitalia aveva attivato dei bus sostitutivi ed un numero verde per l’utenza al fine di fornire le informazioni necessarie sulla situazione della tratta ionica che pertanto ora è percorribile per intero. Le piogge avevano ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : bimbo disperso - impegnati nelle ricerche decine di volontari : decine e decine di persone hanno raggiunto questa mattina la località catanzarese di San Pietro Lametino per aiutare nelle ricerche del bambino di 2 anni disperso da giovedì sera a causa della violenta ondata di Maltempo che ha colpito l’area. Seguendo le indicazioni dei soccorritori, si scava alla ricerca del piccolo, lungo l’argine del torrente le cui acque hanno travolto il bimbo insieme alla mamma ed al fratello di 7 anni, i cui ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : la Procura apre un’indagine per omicidio colposo : La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in riferimento alla morte di Stefania Signore, 30 anni, del figlio Cristian, 7 anni, e alla scomparsa di Nicolò, 2 anni. Gli esperti della Procura dovranno fare piena luce su quanto verificatosi nella serata di giovedì scorso, quando l’onda di un torrente in piena ha travolto l’auto su cui viaggiava la famiglia, nella zona di San ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : proseguono le ricerche del bimbo disperso nel Catanzarese : proseguono anche oggi le ricerche del bimbo di 2 anni, disperso a causa all’ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria. Il piccolo è scomparso la sera di giovedì scorso, nella zona di San Pietro Lametino, nel Catanzarese, mentre si trovava con la madre e il fratellino di 7 anni, i cui corpi sono stati rinvenuti nel letto di un torrente. L'articolo Maltempo, alluvione in Calabria: proseguono le ricerche del bimbo disperso nel Catanzarese ...

Alluvione in Calabria : ampie aree devastate - le immagini dall'elicottero dei vigili del fuoco : Le violente piogge degli ultimi giorni hanno trasformato visibilmente il territorio di una vasta area geografica in Calabria, fra le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e (soprattutto)...

Alluvione Calabria - la drammatica testimonianza di Caterina - “7 ore d’inferno sotto il diluvio con mio nipote - è stato il momento peggiore della mia vita” : “E’ stata la giornata più brutta della mia vita per me e, soprattutto, per mio nipote di 9 anni, che dormiva sui sedili posteriori della macchina, senza sapere quello che stavamo rischiando”. A parlare Caterina, professionista di Lamezia Terme, sopravvissuta all’Alluvione di giovedì sera nel Lametino. La sua storia è molto simile a quella di Stefania Signore, la trentenne morta insieme al figlio Cristian di 7 anni per la ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : “Fiume di fango alto due metri - vedevamo entrare tutto dalla finestra. Abbiamo visto la morte in faccia” : Ancora una notte di paura e Maltempo in Calabria, in particolare nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo. Dopo diverse ore di piogge torrenziali e fulmini, si registrano danni e disagi, in particolare nei Comuni di Davoli, Botricello, Sellia Marina e Cropani, investiti da acqua, detriti e fango, mentre sulla fascia tirrenica criticità si segnalano a Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto e San Pietro Lametino. A Davoli alcuni abitanti sono ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : proseguono le ricerche del bimbo disperso nel Lametino : proseguono senza sosta in Calabria, nel Lametino, le ricerche del bimbo di 2 anni disperso da ieri, dopo il ritrovamento dei corpi della madre e del fratello di 7 anni. A breve dovrebbe alzarsi un elicottero messo a disposizione dalla Protezione Civile Calabria, con a bordo gli uomini del soccorso Alpino, per una ricognizione aerea. Le operazioni sono ulteriormente complicate da accumuli di acqua e fango (fino a 70 cm) nell’area di ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : tante criticità a Crotone - resta alta l’attenzione e prosegue il monitoraggio : A fronte del perdurare delle condizioni meteo avverse durante le ore notturne, resta alta l’attenzione da parte del Centro Coordinamento Soccorsi attivo presso la Prefettura di Crotone: proseguono monitoraggio e interventi nel territorio costiero della provincia di Crotone da parte delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Militari dell’Esercito, Anas e Protezione Civile. Numerose le criticità rilevare nei comuni di ...

Alluvione Calabria - la disperazione dei cittadini : "Il bambino forse trascinato fino al mare" : Torrenti esondati, strade, case, aziende allagate, sfollati, fango che scende giù con una forza assassina portando detriti e poi la morte. La storia in Italia si ripete. Questa volta le forti piogge hanno colpito la Calabria e il capo della protezione civile regionale dà la colpa del disastro ai finanziamenti tagliati per la messa in sicurezza dei territori.A San Pietro Lamentino, in provincia di Lamezia, ci sono distese di ulivi. ...

Alluvione in Calabria - 5 ottobre 2018 - confermate tre vittime - la giovane mamma Roberta e i suoi due bimbi : Ritrovato il corpo della terza vittima, il secondo figlio di Roberta. Una tragedia nel lametino. A poco più di un mese e mezzo dal terribile Alluvione del Raganello, sul Pollino, il maltempo torna...

