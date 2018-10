romadailynews

: All’Ospedale San Giovanni di Roma primo intervento neurochirurgico per tumore cerebrale con… - romadailynews : All’Ospedale San Giovanni di Roma primo intervento neurochirurgico per tumore cerebrale con… - SassiLive : DOPPIO APPUNTAMENTO CON L'OBESITY DAY ALL'OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA - confbasaglia : /SEGNALAZIONI L’Ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto aderisce all’(H) Open day salute mentale Presso la strut… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Presso l’Azienda Ospedaliera San–Addolorata pochi giorni fa è stato eseguito ilcon paziente sveglio (Awake Surgery) per l’asportazione di undel cervello. Questa tecnica, impiegata per riconoscere e preservare le aree del linguaggio in pazienti che si presentano con tumori vicini a tali aree, è nota e si è sviluppata dagli anni novanta con l’avvento di farmaci che sedano, ma non deno la respirazione. Il principio su cui si basa è che la manipolazione del cervello non evoca dolore e che “studiare” la funzionalità di un’area prima di “toccarla”, prima cioè d’iniziare la rimozione di unche infiltra il cervello adiacente, rende l’più mirato e sicuro. Tale tecnica neurochirurgica è stata eseguita su una giovane donna cui era stato diagnosticato untemporale a sinistra in seguito ad una crisi epilettica; la paziente è stata ...