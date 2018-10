Allarme “simil-polio” negli USA | 6 bimbi colpiti in Minnesota

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Il Dipartimento di Stato del(USA) ha reso noto che da metà settembre a 6 bambini con meno di 10 anni è stata diagnosticata la mielite flaccida acuta: si tratta di una condizione rara che colpisce il sistema nervoso, in particolare la colonna vertebrale, causando paralisi. Indi norma si registra meno di un caso all’anno di “simil–polio“, malattia per cui, a differenza della poliomielite, non è disponibile un vaccino. La mielite flaccida acuta compare in genere in età pediatrica: può svilupparsi a partire da un’infezione virale, anche se l’origine precisa della patologia non è nota. Tra i sintomi si annoverano la debolezza degli arti, il cedimento dei tessuti del viso, difficoltà nella deglutizione o nella parola.USA la mielite flaccida acuta ha cominciato a preoccupare nell’agosto 2014: l’aumento dei casi ha ...