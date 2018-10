ALESSIA MARCUZZI SI FRATTURA UN DITO DEL PIEDE Foto | l' appello a Nicola Savino

ALESSIA MARCUZZI e Nadia Toffa travolte dalle polemiche : Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa: un bacio per fugare ogni dubbio. La Marcuzzi è tornata alla guida de "Le Iene" e ha spopolato con un vestito corto rosa shocking tutto paillettes che metteva in risalto ...

Isola dei Famosi - ALESSIA MARCUZZI confermata : iniziano a circolare i primi nomi e compare proprio lui : L'ultima edizione dell' Isola dei Famosi sarà ricordata in particolar modo per il canna-gate iniziato da Eva Henger ai danni di Francesco Monte . Malgrado ciò, l'edizione 2019 ci sarà e a condurla ...

Nadia Toffa bacia ALESSIA Marcuzzi : Il programma “Le Iene” è tornato in onda e Nadia Toffa continua a far discutere sui social. La Toffa ha pubblicato sul suo profilo “Instagram”2 una foto in cui bacia sulle labbra Alessia Marcuzzi, che da quest’anno è tornata anche lei a condurre il programma. Il commento della Toffa ha subito attirato l’attenzione dei fan: «Ma quanto ci vogliamo bene? E quanto ci divertiamo? Ma soprattutto quanto siamo amiche? Lesb….he? ...

ALESSIA MARCUZZI e Nadia Toffa si baciano : un messaggio particolare (Foto) : Il bacio di Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa su Instagram Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa si baciano e la foto appare su Instagram. Le due conduttrici de Le Iene si sono mostrate così stamattina in un post sul profilo della Toffa. Tutto per mostrare, anzi per confermare, l’affetto e la stima che le unisce. E […] L'articolo Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa si baciano: un messaggio particolare (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Nadia Toffa - un dolce bacio sulle labbra ad ALESSIA MARCUZZI : il messaggio d’affetto e di… tolleranza! : Nadia Toffa bacia sulle labbra Alessia Marcuzzi: il gesto d’affetto per l’altra presentatrice de Le Iene è un messaggio contro l’omofobia Nadia Toffa ed Alessia Marcuzzi si baciano sulle labbra in un post Instagram della bresciana. Le due presentatrici de ‘Le Iene’ mostrano la loro amicizia sui social e la Toffa lancia così un messaggio contro l’omofobia. “Ma quanto ci vogliamo bene!? – ...

ALESSIA MARCUZZI - pioggia di paillettes : Elisabetta FranchiGalvanTWINSET MilanoAlbino TeodoroMcQ Alexander McQueenSally LaPointeElisabetta FranchiH&MChristian PellizzariTom FordTogaTally WeijlPretty Little ThingAtelier EméManila GracePrabal GurungPinkoAngelos FrentzosTopshopCompagnia ItalianaAnteprimaDorothy PerkinsC’è sempre un’occasione più che valida per indossare un abito scintillante di paillettes. E l’occasione non deve necessariamente essere un party di San ...

ALESSIA MARCUZZI e la frecciatina per Striscia la Notizia - ecco la battuta pungente detta a Le Iene : FUNWEEK.IT - Alessia Marcuzzi ha debuttato mercoledì 3 ottobre al timone de Le Iene insieme a Nicola Savino e già ha marcato il territorio, tra un sorriso e l'altro, nei confronti di Striscia La ...

«Le Iene» : il ritorno di ALESSIA MARCUZZI (con molti post e qualche polemica) : Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Tredici anni dalla sua ultima volta, in quello stesso studio che l’ha resa la professionista di oggi. Alessia Marcuzzi torna alle Iene in punta di piedi, appendendo al chiodo la divisa di ordinanza. Non più la camicia bianca e il completo scuro, ma un abito di paillettes ...

La delusione di Nadia Toffa : “Tradita dagli amici più cari”. E ALESSIA MARCUZZI la difende : Nadia Toffa si sfoga su Instagram, raccontando di essere stata tradita da alcuni amici. La terribile lotta contro il cancro non è ancora finita, ma oggi la conduttrice delle Iene sta meglio. Lentamente e con determinazione, Nadia sta riconquistando la normalità e la sua vita quotidiana. Il ritorno nel programma che l’ha resa famosa però è stato segnato da alcune delusioni. Non solo il commento cattivo di un utente, a cui la Toffa ha ...

Le Iene – Ritorno col botto per la Marcuzzi : il vestito di ALESSIA strega il pubblico - i dettagli del suo look [GALLERY] : Alessia Marcuzzi brilla al suo Ritorno a ‘Le Iene’ grazie a bellezza, talento e look: i dettagli del suo sfavillante outfit Alessia Marcuzzi è tornata a ‘Le Iene‘ dopo tanti anni. Con Nicola Savino al fianco, la bella presentatrice romana ha presentato la prima puntata del mercoledì del programma di Italia 1 ed ha stregato tutti con il suo outfit paillettato. Il look di Alessia era infatti contraddistinto da un paio ...

Le Iene - ALESSIA MARCUZZI debutta con gli auguri di Ilary Blasi : «Bentornata a casa» : Le Iene - Alessia Marcuzzi con Nicola Savino A Le Iene, il passaggio di consegne tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi è avvenuto in differita. Nella prima puntata stagionale del mercoledì, la nuova padrona di casa – tornata alla guida del programma di Italia1 dopo tredici anni - ha ricevuto gli auguri della signora Totti, che fino all’anno scorso conduceva la trasmissione. “Bentornata a casa” ha chiosato Ilary, ...

ALESSIA MARCUZZI CONDURRÀ L'ISOLA DEI FAMOSI 2019 / "Durante l'estate ho capito che mi mancava!" : ALESSIA MARCUZZI e la soddisfazione per la chiamata a Le Iene. I progetti per il nuovo anno, le dichiarazioni di Nadia Toffa e qualche particolare sul suo carattere: l'intervista a Chi.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:39:00 GMT)