Alessandro Gassman | ecco cosa pensa del figlio Leo a X Factor

Alessandro GASSMANN/ "Errori ne ho fatti - ma ho imparato che andando avanti..." (I Bastardi di Pizzofalcone 2) : ALESSANDRO Gassman torna a vestire i panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono nella seconda stagione de “I Bastardi di Pizzofalcone”, in onda da lunedì 8 ottobre su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:20:00 GMT)

I Bastardi di Pizzofalcone 2 : Alessandro Gassmann e la sua squadra tornano ad indagare su Rai 1 : I Bastardi di Pizzofalcone 2 E’ stato un grande successo di Rai 1 nel 2017, e torna con un secondo capitolo destinato a lasciare nuovamente il segno: I Bastardi di Pizzofalcone, la fiction prodotta da Clemart e tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, sarà in onda questa sera con la prima delle sei nuove puntate, dirette dalla new entry Alessandro D’Alatri. I Bastardi di Pizzofalcone 2: sei nuove puntate con tutto il cast storico Si ...

Cast e personaggi de I Bastardi di Pizzofalcone 2 su Rai1 con Alessandro Gassmann - trama prima puntata 8 ottobre : La squadra di Lojacono è tornata: debuttano stasera Cast e personaggi de I Bastardi di Pizzofalcone 2. Dai romanzi della serie letteraria di Maurizio de Giovanni, sei prime serate tv per la seconda stagione della fiction con protagonista Alessandro Gassmann e per la regia di Alessandro D’Alatri. Stasera, lunedì 8 ottobre, andrà in onda la prima puntata. Si riparte dal finale della prima stagione. Nel Cast e personaggi de I Bastardi di ...

Alessandro Gassman/ Torna l'ispettore Lojacono : “I napoletani amano I Bastardi di Pizzofalcone” : Alessandro Gassman Torna a vestire i panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono nella seconda stagione de “I Bastardi di Pizzofalcone”, in onda da lunedì 8 ottobre su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 08:59:00 GMT)

I bastardi di Pizzofalcone 2 : Alessandro Gassmann svela un retroscena : Alessandro Gassmann, I bastardi di Pizzofalcone 2: il ricordo del papà Vittorio Lunedì 8 ottobre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la prima puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. La serie, sei nuove puntate dirette da Alessandro D’Alatri, è tratta dai libri di Maurizio De Giovanni. Alessandro Gassmann, come ha rivelato in un’intervista sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi ...

Alessandro Gassmann : ‘Facevo film di cui non mi importava - ero scarso. Poi sono cambiato’ : “Facevo film di cui non mi importava niente ma a forza di sentirmi dire ‘È bello, ha un bel nome ma non è capace’ perché ero davvero scarso ho avuto un moto d’orgoglio e ho cominciato a impegnarmi”, parola di Alessandro Gassman, che ha ripercorso i suoi primi passi da attore. “Vivevo di notte. Lavoravo come buttafuori così monetizzavo per comprare la miscela per la mia Vespa truccata. Una vita fallita. Poi mio ...

Alessandro Gassmann : «Mio figlio a X Factor? Pensare che io non so neanche cantare» : L’ispettore Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassmann) e la sua squadra hanno ripreso in mano il commissariato di Pizzofalcone a Napoli, e sono pronti a rimboccarsi le maniche per risolvere i nuovi casi della seconda stagione della serie tv tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. La prima puntata de I bastardi di Pizzofalcone è stata presentata in anteprima a Capri in occasione del 70° Prix Italia, e andrà in onda dal 1° ottobre su Rai Play e ...

XFactor 2018 - Alessandro Gassmann : “Mio figlio in gara? Pensavo avesse messo incinta qualcuna” : “Non mi aveva detto niente”. L’attore Alessandro Gassmann commenta così la decisione del figlio Leo di partecipare a XFactor. “Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se aveva menato qualcuno, se aveva una brutta malattia. A quel punto mi ha detto che aveva passato i provini dei giudici”, ha raccontato l’attore in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando di aver ...

X Factor - Alessandro Gassmann sul figlio Leo : "Non ne sapevo niente - sono orgoglioso ma deve finire l'università" : L'8 ottobre 2018 lo vedremo nuovamente nei panni dell'Ispettore Lojacono, alle prese con i nuovi casi de I Bastardi di Pizzofalcone 2, ma Alessandro Gassmann nei giorni scorsi si è ritrovato anche a dover commentare l'esibizione del figlio Leo, che ha partecipato alle audizioni di X Factor 12 con un brano in inglese scritto da lui, "Freedom".Papà Alessandro sapeva della sua partecipazione al talent show di Sky Uno? Non proprio: "Non mi aveva ...

X Factor - Alessandro Gassmann sul figlio Leo : "Non ne sapevo niente - sono orgoglioso ma deve finire l'università" : L'8 ottobre 2018 lo vedremo nuovamente nei panni dell'Ispettore Lojacono, alle prese con i nuovi casi de I Bastardi di Pizzofalcone 2, ma Alessandro Gassmann nei giorni scorsi si è ritrovato anche a dover commentare l'esibizione del figlio Leo, che ha partecipato alle audizioni di X Factor 12 con un brano in inglese scritto da lui, "Freedom".Papà Alessandro sapeva della sua partecipazione al talent show di Sky Uno? Non proprio: "Non mi ...

Alessandro Gassmann : “Mio figlio a X Factor?La sua missione è finire l’università - però sono contento”. Leggi la sua intervista : Alessandro Gassmann, dall’8 ottobre nuovamente in tv su Rai Uno nella seconda stagione della serie “I bastardi di Pizzofalcone”, parla L'articolo Alessandro Gassmann: “Mio figlio a X Factor?La sua missione è finire l’università, però sono contento”. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“Ho temuto il peggio”. Leo Gassman a X-Factor : il retroscena di papà Alessandro e l’ordine al figlio : Leo Gassman ha impressionato tutti a X-Factor in occasione delle audizioni della scorsa settimana. Il figlio di Alessandro (che conserva ancora il cognome con una sola ‘n’, come nonno Vittorio) ha incantato il pubblico e la giuria per la voce, la bellezza e la somiglianza con il padre, ma soprattutto per la dolcezza e l’umiltà. “Vengo da una famiglia felice” ha detto prima di cantare l’inedito ‘Freedom’. ...

Alessandro Gassmann : ‘Mio figlio Leo a X Factor? Non mi aveva detto niente’ : “Non mi aveva detto niente”. Alessandro Gassmann parla del figlio Leo, che si è presentato ai provini di X Factor conquistando 4 “sì” dai giudici con il suo brano inedito Freedom. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore commenta la performance del giovane svelando un divertente retroscena: Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se ...

Alessandro Gassmann : "Mio figlio Leo ad X Factor? È bravo - ma la sua missione è finire l'università" : Alessandro Gassmann non sapeva che il figlio Leo era andato ai provini di X Factor. "Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se aveva menato qualcuno, se aveva una brutta malattia", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera."A quel punto mi ha detto che aveva passato i provini dei giudici. La sua missione, lui lo sa, è finire l'università, ...