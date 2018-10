Aglio | 3 motivi per tenerlo nella dieta

dilei

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Elisir di giovinezza e farmaco naturale: l’è un alimento che tutti dovremmo inserirenostra. Non solo perché è ricco di benefici e proprietà nutritive, ma anche perché è un alleato della bellezza e della linea. Non ci credete? Ecco 3per cui dovreste mangiare subito uno spicchio d’(nonostante l’alito!). Per i benefici – L’è un ottimo toccasana per il nostro organismo. Nei suoi spicchi infatti troviamo vitamine A, B, C, garlicina e allicina. Aiuta a prevenire i tumori (in particolare il cancro alla vescica, alla prostata, al seno, al colon e allo stomaco), disintossica l’organismo e contrasta le malattie cardiovascolari, rimuovendo le placche di colesterolo LDL che si formano nelle arterie. Non solo: l’aiuta anche a tenere sotto controllo la pressione e il diabete, regolando il livello di insulina nel ...