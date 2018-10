Affari Tuoi | via Flavio Insinna La clamorosa decisione della Rai Chi arriva al suo posto

caffeinamagazine

(Di lunedì 8 ottobre 2018)torna in televisione. L’appuntamento con il game-show del dopocena di RaiUno manca ormai da due anni. Tanto è passato da quando Striscia La Notizia, pubblicando i fuori-onda di, fece crollare il castello di viale Mazzini. Il gioco dei pacchi, campione di ascolti per molti anni grazie ai suoi tre conduttori che si sono susseguiti nel corso del tempo, potrebbe presto tornare a fare compagnia alle serate italiane. Al momento nulla di certo ma solo rumors che presto si potrebbero tramutare in vera e propria realtà. Da Paolo Bonolis a Max Giusti, passando perè diventato nel corso degli anni un usato garantito per il mondotelevisione. E adesso la Rai potrebbe rispolverarlo presto. Anche se, a dirla tutta, il programma attualmente in onda aldi, nella stessa fascia oraria, non sta andando per nulla male. ...