Affari tuoi torna su Rai Uno | ecco chi sarà il nuovo conduttore

Gabriele Corsi a Blogo - tra B come Sabato - Reazione a catena e (forse) Affari tuoi (VIDEO) : Nuova avventura televisiva per Gabriele Corsi, sempre più impegnato sul piccolo schermo negli ultimi tempi. Il componente del Trio Medusa, infatti, sarà il conduttore di B come Sabato, il programma che debutterà su Rai2 a partire da Sabato 15 settembre. Al suo fianco Andrea Delogu e Marco Mazzocchi (video intervista Blogo). B come Sabato, nuovo programma Rai2: conferenza stampa prosegui la ...