Affari tuoi torna in tv | nuovo conduttore al posto di Flavio Insinna

Affari tuoi - via Flavio Insinna. La clamorosa decisione della Rai. Chi arriva al suo posto : Affari Tuoi torna in televisione. L’appuntamento con il game-show del dopocena di RaiUno manca ormai da due anni. Tanto è passato da quando Striscia La Notizia, pubblicando i fuori-onda di Flavio Insinna, fece crollare il castello di viale Mazzini. Il gioco dei pacchi, campione di ascolti per molti anni grazie ai suoi tre conduttori che si sono susseguiti nel corso del tempo, potrebbe presto tornare a fare compagnia alle serate italiane. ...

Flavio Insinna - gaffe a L'Eredità su Arezzo/ Conduttore preso di mira - paga ancora il caso Affari Tuoi? : Flavio Insinna, gaffe su Arezzo a L'Eredità: i cittadini della città toscana insorgono e il Conduttore si scusa in diretta con i telespettatori di Raiuno.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 23:49:00 GMT)

Gabriele Corsi a Blogo - tra B come Sabato - Reazione a catena e (forse) Affari tuoi (VIDEO) : Nuova avventura televisiva per Gabriele Corsi, sempre più impegnato sul piccolo schermo negli ultimi tempi. Il componente del Trio Medusa, infatti, sarà il conduttore di B come Sabato, il programma che debutterà su Rai2 a partire da Sabato 15 settembre. Al suo fianco Andrea Delogu e Marco Mazzocchi (video intervista Blogo). B come Sabato, nuovo programma Rai2: conferenza stampa prosegui la ...