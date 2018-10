Abbiamo provato il primo gioco “hot” di Steam

wired

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Di base, non ci sarebbe un motivo preciso per cui recensire Negligee: Love Stories. Per lo meno, non ce n’è uno per preferirlo alle decine, centinaia, di altre visual story disponibili sul mercato. Il nuovo lavoro di Dharker Studios, infatti, è balzato agli onori della cronaca non tanto per suo merito, quanto per, la piattaforma digitale che lo distribuisce e che ha deciso, per la prima volta nella sua storia, di aprirsi ai videogame con contenuti erotici. L’unica discriminante è il fatto che le situazioni “piccanti”, per usare un eufemismo, siano funzionali al. E Negligee risponde perfettamente al requisito, diventando a suo modo una pietra miliare per questa piattaforma da oltre 150 milioni di utenti registrati e per tutta l’industria del video. La notizia, ovviamente, si è diffusa a macchia d’olio, ma com’è, davvero, Negligee: Love Stories? Negligee: Love Stories ...