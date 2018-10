A vent' anni buca il sito della Nasa | indagato un giovane italiano

Taranto - scaraventa la figlia di 6 anni giù dal terzo piano : è in fin di vita : Un dramma assurdo si è consumato poco fa in una condominio nel quartiere Paolo VI a Taranto. Al culmine di dissidi che duravano da tempo, sfociati nella perdita della potestà...

Titanic : la storia del capolavoro di James Cameron - vent'anni dopo : Da quel momento in avanti Titanic diventa la cronaca dettagliata e spietata di una tragedia: tutte le dinamiche dell'affondamento sono state ricostruite passo dopo passo da Cameron, che con l'ausilio ...

Lidia Bastianich - madre di Joe/ Video : "Siamo in Friuli da più di vent'anni - è la nostra casa in Italia" : Lidia Bastianich, madre di Joe Bastianich, è una cuoca e conduttrice televisiva molto nota negli Stati Uniti. Con le sue ricette italiane ha infatti conquistato...(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 07:36:00 GMT)

Il giro del mondo senza prendere l'aereo. 'Così vogliamo vivere i nostri vent'anni' : Nicole e Pietro , rispettivamente 20 e 23 anni, partiranno il 25 ottobre da Venezia per arrivare in Indonesia via terra

La notte dei morti viventi (1968). Storia e pregi di un capolavoro attuale anche dopo 50 anni : Politico in modo straordinariamente attuale, capostipite dello zombie-movie moderno, denso di contenuti intrinsechi: in una parola, un capolavoro. Era il 1°ottobre 1968, quando al Fultom Theatre di Pittsburgh fu proiettato per la prima volta La notte dei morti viventi, primo lungometraggio di George A. Romero, che sconvolse il pubblico, anche adolescente – i divieti dall’MPAA non erano ancora entrati in vigore. In Italia ilfilm ...

Simona ventura : "Per anni - ho fatto analisi per dimostrare di non drogarmi. Volevano togliermi i figli per farmi male" : "Il momento più difficile? Quando uscivo dal divorzio. Da dieci, undici anni, lavoravo tantissimo e con grandi risultati, anche se avevo passato gli ultimi due anni a cercare di salvare il mio gruppo di lavoro dagli attacchi di persone, che ho già dimenticato. Avevo tutto, ma non era vero". Con la conduzione di Temptation Island Vip, Simona Ventura è tornata sulla cresta dell'onda. La conduttrice, che ora collabora con la ...

Tc New Country Club Frascati (nuoto) - i venti anni di Tavelli : «Ora inizia un nuovo ciclo» : Roma – E’ un anno speciale quello appena cominciato per Daniele Tavelli. Il responsabile del settore agonistico del nuoto del Tc New Country Club Frascati ha iniziato il suo 20esimo anno nel circolo di via dell’Acquacetosa. «Un ambiente speciale dove si può lavorare con tranquillità, ma al tempo stesso con grande soddisfazione. Nel corso di questi anni la crescita del settore nuoto è stata evidente e abbiamo potuto vantare una continuità ...

vent'anni all'assassino di Mariarca - il giudice : 'Fu omicidio d'impeto' : TORRE DEL GRECO - Uccise la ex moglie nel veneziano con 5 coltellate alla schiena: 20 anni di reclusione per Il pizzaiolo di Torre del Greco reo confesso. Per il giudice è 'omicidio d'impeto'. I ...

Agnelli - la lettera agli azionisti : "Prossimi sei anni cruciali per la Juventus" : Il sito ufficiale del club bianconero ha pubblicato il testo della lettera di Andrea Agnelli rivolta agli azionisti, nella quale il presidente parla dei risultati ottenuti e di quelli da conseguire in ...

Suede - in concerto a Milano la band che ha inventato il britpop degli anni 90 : È possibile affermare che i Suede abbiano dato il via alla rivoluzione del pop britannico degli anni 90? Per buona pace degli Oasis e dei Blur, la risposta è (opinabilmente) affermativa! Brett Anderson e soci restano ancora oggi benchmark di riferimento di quella scena, proprio per aver esercitato un’indiscutibile influenza sulle band e su quanto accaduto in quegli anni. Ma andiamo con calma e proviamo a rileggere la loro storia; essendo sulle ...