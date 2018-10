A tutto Boban nel giorno dei suoi 50 anni | dalla rinascita del Milan a ritorno di

sportfair

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Zvonimircompie oggi 50, il croato è convinto che ilsia pronto a tornare in alto: “ci vuole tempo però…” “? Credo che ci siano dei cicli e spero che sia ripartito verso un nuovo ciclo e che nel giro di 3-4rivedremo ilnella sua grandezza, ma serve tanto lavoro. Ci vuole tempo, un progetto a medio termine può riportarlo in alto. Maldini e Leonardo stanno lavorando benissimo e i risultati arriveranno. Ci vuole pazienza, ci sono tanti passi da fare. La squadra sta facendo discretamente bene, anche perché con Higuain cambiano tante cose“. Sono le parole dell’ex rossonero Zvonimira Radio Anch’Io Sport sul nuovo. L’attuale vice segretario della Fifa, neldel suo compleanno, ha parlato anche della nuova avventura di Silvio Berlusconi nel calcio con il Monza. “Prima il Monza in A o ...