A Roma il 10 e 11 ottobre puoi conoscere la visagista delle star Sonya Dakar | e provare

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 9 ottobre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni. Nel Lazio a l mattino cieli prevalentemente sereni su tutta la regione con tempo asciutto. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 9 ottobre 2018 Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni. Nuvolosità in aumento tra pomeriggio e sera ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +15°C e +25°C. Meteo Lazio: Le ...

Concorso Infermieri Romagna - 10 ottobre le prove : come prepararsi : Mancano poche ore all’inizio delle prove del Concorso Infermieri Romagna, per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario, da assegnare al servizio presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, indetto dalla Ausl di Ravenna. La domanda per candidarsi a partecipare al Concorso è scaduta da tempo. Ora è il momento di cimentarsi con le prove. Scarica qui il bando del Concorso Vediamo in dettaglio ...

Roma PREMIO VIRGINIA REITER : IL 14 OTTOBRE AL TEATRO ARGENTINA SI PREMIA LA PIU' APPREZZATA ATTRICE TEATRALE ITALIANA UNDER 35 : ... è nata a Napoli il 28 giugno del 1995, a soli 15 anni diventa allieva, ATTRICE e pupilla del drammaturgo Mimmo Borrelli con il quale debutta in due spettacoli 'Memorie e versi dei Campi Flegrei' e '...

Streaming Gratis Empoli-Roma DAZN 6 ottobre 2018 : come vedere in diretta live da PC e mobile : Stasera allo Stadio Castellani si disputerà Empoli-Roma, uno degli anticipi dell’ottava giornata del campionato italiano di Serie A. Scopriamo a seguire come vedere in Streaming Gratis su DAZN il match dei giallorossi chiamati a confermare l’ottima prestazione vista in Champions League dove la squadra di Di Francesco ha vinto e convinto con un sonoro 5 a 0 ai danni del Viktoria Plzen. Ecco tutte le informazioni sulla diretta live e ...

Premio Virginia Reiter il 14 ottobre al Teatro Argentina di Roma : Si premia la piu’ apprezzata attrice teatrale italiana under 35 Domenica 14 ottobre il Teatro Argentina di Roma ospita il prestigioso appuntamento che da ventitrè anni omaggia la grande interprete modenese – vissuta tra fine Ottocento e Novecento e prima capocomica italiana – attraverso la premiazione della più apprezzata attrice italiana under 35 dell’ultima stagione teatrale. A sostegno di un ex aequo il quartetto di ...

Classifica Fimi del 5 ottobre col trionfo della Dark Polo Gang sui TheGiornalisti e le new entry TiRomancino e Berté : Una Classifica Fimi del 5 ottobre 2018 ricca di novità che esordiscono nella top5, questa settimana tutta all'insegna della musica italiana tra trap, pop e cantautorato. Il primato dei TheGiornalisti col nuovo album Love, che una settimana fa aveva esordito prevedibilmente in vetta alla Classifica tra i più venduti in Italia, è durato una sola settimana: il successore di Completamente Sold Out cede il passo alla più forte delle new entry ...

Maker Faire Rome dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Roma : Maker Faire è il più conosciuto e straordinario spettacolo al mondo sull’innovazione, un evento per tutta la famiglia ricco di invenzioni e creatività che celebra la cultura del “fai da te” nel settore tecnologico alla base del “movimento Makers”. È il luogo dove Maker e appassionati di ogni età e background si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte. Maker Faire è nata nel 2006 nella zona di ...

Roma - DAL 18 AL 28 OTTOBRE 2018 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA : ' Sono orgoglioso di aver lavorato sull'identità di questa Festa, ormai riconosciuta in tutto il mondo. In tre anni di mia direzione abbiamo avuto il 20 per cento di presenze in più'. Lo ha detto il ...

Musica per Roma - gli appuntamenti dal 7 al 14 ottobre all’Auditorium : Settimana ricca di eventi prima dell’inizio della Festa del Cinema. Proseguono gli appuntamenti del Romaeuropa Festival con l’esecuzione dell’opera storica di Frank Zappa “The Yellow Shark”(10/10). L’orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala fa ora rivivere questo monumento Musicale in un’esecuzione integrale ad opera dell’Ensemble Giorgio Bernasconi. Tra i concerti più attesi il ritorno del compositore e pianista italo-turco Francesco ...

Festa del Cinema di Roma dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica : La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà quest’anno dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica ed in altre location che ospiteranno eventi e proiezioni dei film. Durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina, il Direttore Artistico della Festa, Antonio Monda e la Vice Presidente della Fondazione Musica per Roma, Laura Delli Colli, hanno raccontato ai presenti le novità ...

Granfondo Roma il 14 ottobre : Il 14 ottobre andrà in scena la settima edizione della Granfondo Roma, che celebrerà il ciclismo con un week end ricco di appuntamenti per tutta la famiglia. Dal percorso di 120 km alla Ride Roma, 25 ...

Come sarà quest'anno la festa del cinema di Roma - 18-28 ottobre 2018 - : Roma, 5 ott., askanews, - Ci saranno tante donne protagoniste quest'anno alla festa del cinema di Roma, che si terrà dal 18 al 28 ottobre. A Isabelle Huppert verrà consegnato il premio alla carriera, ...

Bioparco di Roma : Domeniche 7 e 14 ottobre dedicate a specie aliene : Roma – Domenica 7 e 14 ottobre il Bioparco di Roma dedica due giornate alle specie aliene presenti nel nostro Paese. Dalle ore 11 alle 17 saranno organizzati giochi, attivita’ e si andra’ alla scoperta di animali e piante molto particolari come la chiocciola gigante africana, la testuggine dalle guance rosse, le gambusie (pesci d’acqua dolce) il rospo delle canne, il fico degli ottentotti (pianta grassa originaria del sud ...