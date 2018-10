A Palazzo delle Esposizioni una mostra sui 30 anni della Pixar

agi

: A Palazzo delle Esposizioni una mostra sui 30 anni della @DisneyPixarIT - Agenzia_Italia : A Palazzo delle Esposizioni una mostra sui 30 anni della @DisneyPixarIT - ilbarone1967 : RT @GogMagogtwit: @matteorenzi Tu Soros devi conoscerlo molto bene, visto che prima di regalargli il palazzo delle Murate a Firenze nel 200… - _MaryB : RT @PasqualeTotaro: La vedrò!’ Esclamo ogni mattina quando mi sveglio e mi volgo allegro verso la bellezza del sole” Goethe #DonneInArte… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Dal 9 ottobre ildi Roma presenta “Pixar. 30di animazione”. Da Toy Story al più recente Coco, passando per Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo, Cars e Inside Out, solo per citare alcuni titoli, lasvela al grande pubblico la fase creativa e nascosta dei maestri dell’animazione mondiale. In rassegna una raffinata selezione di oltre 400 opere cheno lo spettacolare patrimonio artistico creato per ciascun film, fatto di disegni a matita e pennarello, dipinti in acrilico, guazzo e acquerelli, dipinti digitali, calchi, modelli fatti a mano, tutti lavori nei quali l'arte e il design giocano un ruolo essenziale e danno vita, insieme all'animazione digitale, al prodotto finale. Il percorso espositivo, diviso in tre sezioni - Personaggi, Storie, Mondi - è arricchito da una selezione di video, proiezioni ...