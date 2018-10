A Idlib i ribelli siriani hanno ritirato le armi pesanti dal fronte che li separa dalle

Gli Stati Uniti dicono che il regime di Assad sta preparando un grosso attacco chimico contro i ribelli di Idlib - in Siria : Gli Stati Uniti dicono di avere le prove che il regime di Bashar al Assad stia preparando un grosso attacco chimico contro i ribelli di Idlib, in Siria. Lo ha detto giovedì Jim Jeffrey, che da metà agosto è Consigliere speciale The post Gli Stati Uniti dicono che il regime di Assad sta preparando un grosso attacco chimico contro i ribelli di Idlib, in Siria appeared first on Il Post.