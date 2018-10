Zucca | le proprietà della regina della tavola autunnale

meteoweb.eu

(Di domenica 7 ottobre 2018) Dal sapore avvogente e delizioso, la, composta al 92% da acqua, vanta davvero innumerevolibenefiche. Ipocalorica (contiene solo 18 calorie per 100 grammi), vitaminica e mineralizzante, è ricca di antiossidanti, tra cui il betacarotene, contrastando l’invecchiamento cellulare e tissutale. Ottimo lassativo naturale, indicata contro stitichezza e irregolarità intestinale, esercita un’azione vermifuga (verme solitario) e antinfiammatoria, protegge il sistema cardiocircolatorio, è antitumorale, prevendo il tumore alla prostata, allo stomaco e al polmone. Come consumarla? Ottima bollita, al vapore, al forno, arricchita con le spezie (es. rosmarino e peperoncino), sotto forma di una deliziosa vellutata, come condimento per la pasta o per la preparazione del pane alla, muffin e plumcake. L'articolo: lesembra essere il ...