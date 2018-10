Zidane | parla l' agente | Niente Inghilterra Alla Juve? E' possibile

Zidane parla del suo futuro - la rivelazione del francese : “tra non molto tornerò ad allenare” : Zidane non esclude un ritorno in panchina: le parole dell’ex allenatore del Real Madrid sul suo futuro “Sicuramente tra non molto riprenderò ad allenare. È ciò che amo fare“. Lo dice l’ex allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, all’emittente spagnola TVE in merito a un suo ritorno in panchina. Secondo la stampa inglese il 46enne tecnico francese è potrebbe approdare al Manchester United che sta pensando ...