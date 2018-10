Yara | ricorso in cassazione | Bossetti indica 23 motivi a sostegno della sua innocenza

Blastingnews

(Di domenica 7 ottobre 2018) Il prossimo 12 ottobre, a Roma, gli avvocati di Massimopresenteranno in23per dimostrare l'del loro assistito (già condannato all'ergastolo in primo e secondo grado per l'omicidio diGambirasio). Il muratore di Mapello, arrestato nel giugno del 2014, durante una telefonata dal carcere (mandata in onda dalla trasmissione di Quarto Grado) ha confidato alla moglie Marita di essere stanco e di sperare che stavolta i giudici siano " più corretti e scrupolosi”. IlNei prossimi giorni, i legali di Massimo(gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini) cercheranno di convincere laad annullare la condanna all'ergastolo. Il- composto da oltre 600 pagine - è incentrato, inevitabilmente, sulle presunte lacune riscontrate nell'esame del Dna. Ma non solo. Pare che verranno presentati e discussi ben 23a ...