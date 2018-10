Volley | Supercoppa Italiana | il primo trofeo lo alza Modena

Volley - Modena vince la Supercoppa Italiana! Ruggito di Zaytsev e Velasco - Trento si arrende 3-2 : Modena ha conquistato la Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile al termine di una Finale intensissima vinta contro Trento per 3-2 (25-23; 25-19; 16-25; 18-25; 15-8) dopo due ore di autentica battaglia al PalaBarton di Perugia. I Canarini hanno avuto la meglio nella seconda maratona consecutiva giocata in questo weekend dopo che ieri avevano battuto Civitanova e regalano un grande dispiacere ai dolomitici che invece avevano surclassato i ...

Lube terza Supercoppa Volley - battuta Sir : ANSA, - PERUGIA, 7 OTT - - E' andato alla Cucine Lube Civitanova il terzo posto nella finalina della Supercoppa di pallavolo maschile disputata al PalaBarton di Perugia dove i padroni di casa della ...

LIVE Modena-Trento Volley - Finale Supercoppa Italiana 2018 in DIRETTA : 2-0 - dominio dei Canarini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Trento, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al Pala Barton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione: da una parte i Canarini che ieri hanno sconfitto Civitanova al termine di una maratona infinita, dall’altra i dolomitici che a sorpresa hanno surclassato i favoriti padroni di casa. Andrà dunque in scena l’atto conclusivo che in pochi si aspettavano, ...

Volley : Supercoppa Italiana - Civitanova vince la finale per il terzo posto : LA CRONACA DEL MATCH- Rispetto alla sfida di ieri con l'Azimut il tecnico dei marchigiani Giampaolo Medei lascia a riposo Juantorena in favore di Jacopo Massari, mentre al centro schiera Enrico ...

Volley - Supercoppa Italiana 2018 : Modena-Trento - la Finale imprevista. Zaytsev per tornare a vincere - Giannelli e compagni vogliono il colpaccio : Trento-Modena, la Finale della Supercoppa Italiana che in pochi si aspettavano, l’atto conclusivo contro pronostico visto che entrambe le formazioni partivano sfavorite nelle semifinali disputate contro Perugia e Civitanova. La stagione di Volley maschile è iniziata col botto, i dolomitici hanno letteralmente demolito Block Devils e i Canarini hanno vinto la maratona pirotecnica contro la Lube: le due squadre che si sono contese ...

Finale Supercoppa Italiana Volley 2018 - oggi Trento-Modena (7 ottobre). Programma - orario d’inizio e come seguirla in tv. : oggi domenica 7 ottobre si gioca Trento-Modena, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al Pala Barton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione, andrà in scena l’atto conclusivo meno previsto alle vigilia visto che entrambe le squadre sono riuscite a sovvertire i pronostici della vigilia: i dolomitici hanno letteralmente demolito Perugia, i Canarini hanno sconfitto Civitanova al termine di una super maratona. ...

Volley : Supercoppa Italiana - Modena doma Civitanova e raggiunge Trento in finale : LA CRONACA DEL MATCH- Formazione annunciata per l'Azimut Modena con l'ex biancorosso Christenson schierato in cabina di regia in diagonale con Zaytsev, Urnaut e Bednorz giocano di mano, Mazzone e ...

