Volley | Mondiale | l' Italia non si ferma più | sesta vittoria

Volley - Mondiale femminile : i match dell'Italia nella seconda fase - sfide con Russia e Usa : I Mondiali 2018 di Volley femminile stanno regalando agli appassionati di pallavolo una grande Italia. La Nazionale azzurra si è infatti qualificata per la seconda fase del torneo iridato conquistando tutte e cinque le partite disputate in questo avvio di Mondiale. Le prossime avversarie che l'Italia affronterà nel turno successivo saranno USA, Russia, Thailandia e Azerbaigian. L'esordio avverrà domenica 7 ottobre contro le giocatrici azere, ...

Mondiale Volley - Italia-Cina 3-1 : azzurre chiudono al primo posto il Gruppo B : L'Italia non si ferma più e, dopo aver perso il primo set, rimonta la Cina trovando la quinta vittoria consecutiva nella prima fase del Mondiale di volley in Giappone, 20-25, 26-24, 25-16, 25-20 i ...

Volley - Mondiale femminile : Italia-Cina 3-1 : Italia-Cina 3-1, 20-25, 26-24, 25-16, 25-20, - Che Italia! L'azzurro vola altissimo e stravince il girone di Sapporo piegando in 4 set le campionesse olimpiche di Rio. Grande prova corale delle ...

Volley - Mondiale - L'Italia travolge la Turchia : In palio il primo posto e anche un altrio pezzetto di qualificazioni per un posto nelle prime sei: l'appuntamento è all'ora di pranzo, 12.20, diretta su Rai Sport,. Dal nostro inviato Gian Luca ...

Mondiale Volley donne : Italia-Turchia 3-0 - alle azzurre la quarta vittoria consecutiva : Inizia bene l'Italia di Mazzanti la difficile sfida contro la Turchia, allenata da un italiano, Guidetti. Le azzurre conquistano, infatti, il primo set, condotto sempre in testa e concluso con un ...

Volley donne mondiale : Italia-Turchia - alle azzurre anche il secondo set : 25-21 : Inizia bene l'Italia di Mazzanti la difficile sfida contro la Turchia, allenata da un italiano, Guidetti. Le azzurre conquistano, infatti, il primo set, condotto sempre in testa e concluso con un ...

Volley - mondiale femminile : l'Italia a quota da grande : ROMA - En plein di vittorie e nemmeno un set concesso alle avversarie in tre match. l'Italia è partita fortissimo nel mondiale femminile di pallavolo in Giappone. Dopo il successo su Cuba le ragazze ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : sorteggiati i gironi. Ci sono Civitanova e Trento! Appuntamento in Polonia : sono stati sorteggiati i gironi del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile che si disputerà in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. All’evento parteciperanno anche Civitanova e Trento che hanno ricevuto una wild card da parte degli organizzatori al pari dei padroni di casa Skra Belchatow e Asseco Resovia oltre ai russi del Fakel Novy Urengoy. Lo Zenit Kazan Campione d’Europa si presenta per difendere il titolo e se la dovrà ...

Volley : ufficiale - la Lube al mondiale per club 2018 : È arrivata l'ufficialità dalla FIVB, che ha invitato al prestigioso torneo la formazione biancorossa vice campione d'Europa e del Mondo. Come un anno fa, la manifestazione si svolgerà in Polonia, dal ...

VIDEO Highlights Polonia-Brasile - Finale Mondiale Volley : i biancorossi Campioni del Mondo - verdeoro sconfitti 3-0 : La Polonia si è laureata Campionessa del Mondo di volley maschile sconfiggendo il Brasile per 3-0 nella Finale giocata al Pala Alpitour di Torino. Dominio assoluto dei biancorossi che si sono confermati sul tetto del Pianeta dopo l’apoteosi di quattro anni fa quando a Katowice sconfissero sempre i verdeoro. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Polonia-Brasile, Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Foto: ...

Mondiale Volley 2018 - finale Brasile-Polonia in diretta su Rai2 : Oggi, domenica 30 settembre, al Pala Alpitour di Torino si disputa la finale dei Mondiali 2018 di volley maschile. L'evento sarà trasmesso in diretta da Rai2 con la telecronaca di Manuela Collazzo. A sfidarsi Brasile e Polonia. Le due squadre si contenderanno il titolo iridato proprio come quattro anni fa; all'epoca fu la Polonia a imporsi. La gara sarà visibile anche in live streaming su Rai Play.Nel pomeriggio, alle 17, al via la ...

Mondiale Volley - l'Italia vince ancora : le azzurre battono il Canada 3-0 : Altro giro, altra vittoria. l'Italia femminile batte 3-0 il Canada nel Mondiale di volley in Giappone e bissa il successo ottenuto sabato contro la Bulgaria , sempre per 3-0,. Ottimi parziali poi: 25-...

L'ItalVolley ci ha illuso ma solo il pubblico ha vinto il Mondiale : «Ma siamo logori, tante partite, viaggi nel mondo per la Nations league, poi si gioca male, lo spettacolo magari non è all'altezza. E colleghi ci rimettono i crociati». Chicco Blengini non ce l'ha ...

Mondiale Volley - esordio ok per l'Italia : le azzurre battono 3-0 la Bulgaria : Si sa, chi ben comincia è a metà dell'opera. E le azzurre del volley sperano sia proprio così. Le ragazze di Mazzanti, all'esordio nel Mondiale di pallavolo in Giappone, si sbarazzano della Bulgaria ...