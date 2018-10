Vivere a Milano senza lavorare è uno scandalo E io | modestamente | lo sono

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 ottobre 2018), la città del panettone, del risotto all’osso buco, del “Non ho tempo da perdere”, la città della Rinascente, della moda, dell’Ultima cena, delle cartomanti di Brera, del Milan e dell’Inter.a gambe aperte che ride e si diverte, come cantava Dalla,di giorno edi notte. La città nella qualenato 49 anni fa con le lacrime agli occhi per la commozione cerebrale di avere sbattuto la testa contro la vita. Una craniata piena di luce e di tenebre.è unoun disoccupato rigoglioso, tutte le mie mattine si spalancano su un vuoto da colmare con fantasia e disperazione,un uomo libero, l’unica mia prigione è l’Essere. Soffro di claustrofobia ontologica, mi sento soffocare in tutto ciò che è, ma il nulla è una via di fuga che non mi convince, anche perchémolto legato a ...