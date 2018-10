Virtus Roma Cassino Streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket Serie

Basket – La Virtus Roma al fianco di IQUII Sport per la nuova Sport Platform : La Virtus Roma e IQUII Sport lanciano la nuova Sport Platform integrata del Club a supporto del primo “Media Hub” nel mondo del Basket Le piattaforme web e mobile implementate seguono il percorso di sviluppo della nuova digital strategy del Club, studiata per valorizzare la relazione con i tifosi e offrire loro un’esperienza integrata online e offline La trasformazione digitale in atto sta modificando comunicazione, processi e ...

Ottava vittoria di Happy Casa - contro la Virtus Roma dell'ex Bucchi : RIETI - La Happy Casa Brindisi infila l'Ottava vittoria di fila della preseason a spese della Virtus Roma allenata dall'ex Piero Bucchi, al Torneo Aria Sport Cup disputatosi al PalaSojourner di Rieti e vinto dai biancoazzurri in finale per 76-68. Una partita giocata soprattutto in difesa da entrambe le squadre, a volte dura come dimostra il colpo ...

Virtus Roma : Parte la seconda fase della campagna abbonamenti - 20% di sconto : Roma – È terminata ieri la prima settimana di prevendita di #VirtusIsComing, la campagna abbonamenti Virtus Roma per la stagione 2018-19. Fino alle 23:59 di ieri sera, infatti, era possibile usufruire della early bird di lancio “Tiro da tre” che prevedeva lo sconto del 30% su tutte le tariffe. L’iniziativa ha avuto un grande successo, riuscendo a portare circa 500 abbonati in soli 7 giorni. Ed è proprio grazie a questo entusiasmo e alla ...

Virtus Roma : Moretti - Laprica e Spizzichino aggregati alla prima squadra : Roma – Nella Virtus Roma , oltre al roster già ufficializzato che affronterà la stagione entrante, si aggregheranno alla squadra i seguenti giovani: – Adriano Moretti, play/guardia, 1999, in prestito dalla US Tiber Basket; – Samuele Laprica, ala grande/centro, 1998, Smit Roma Centro; – Daniel Spizzichino, guardia, 1999, Virtus Roma. Inoltre per la prima parte del precampionato, e a disposizione poi per tutta la stagione, ...

Virtus Roma : raduno fissato per il 22 agosto : Roma – Inizierà mercoledì 22 agosto la stagione 2018-19 della Virtus Roma. Gli uomini di coach Bucchi si ritroveranno dal pomeriggio presso il Centro sportivo Tellene di Spinaceto, dove verrà effettuata tutta la preparazione precampionato. Dopo i classici rituali di presentazione, la squadra si ritroverà in campo alle ore 18.00 per la prima seduta di allenamento della stagione. L’allenamento sarà aperto al pubblico che potrà così avere ...

La Virtus Roma chiude il roster : Bojan Matic l’ultimo arrivo : Roma – Con l’arrivo di Bojan Matic si chiude il roster della Virtus Roma che affronterà la stagione 2018-19 agli ordini di coach Piero Bucchi. Matic è un’ala di 202cm, di nazionalità serba ma con passaporto italiano, nata a Zvornik (Bosnia) il 28 aprile 2000 e proveniente dal Martina Basket Valle d’Itria, dove la scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie C Silver. “È una sensazione incredibile, non sono ancora pienamente ...

Basket Serie A2 : colpo Virtus Roma - preso Sims : Roma - La Virtus ha annunciato l'ingaggio di Henry Sims, centro di 2.08 che lo scorso anno in Serie A ha giocato con la maglia della Vanoli Cremona. Nato il 27 marzo del 1990 a Baltimora, Sims ha ...