Vincenzo Boccia | Dal governo solo 4 miliardi per la crescita | il resto sono tagli e

Vincenzo Boccia : “Ci giochiamo tutto sul ponte - non si nazionalizza per decreto” : Il benzinaio che lavora nella zona sotto il ponte Morandi probabilmente ignora di avere un alleato nel presidente degli industriali italiani: «In quella stazione di servizio - dice Vincenzo Boccia - si vendevano migliaia di litri di benzina, ora parliamo di pochi litri al giorno. Così come il grande magazzino della zona ha avuto un calo del 30% deg...

Vincenzo Boccia : "Ci giochiamo tutto sul ponte - non si nazionalizza per decreto" : Il leader di Confindustria su Genova: «Bene coinvolgere Fincantieri, ma non bisogna cedere al pregiudizio che privato sia sinonimo di cattivo affare»

Vincenzo Boccia : "Non so che tipo di Paese abbia in mente questo Governo. Devo contenere imprenditori pronti alla piazza" : Aveva già esternato la delusione, sua e degli imprenditori che rappresenta, nei confronti del Governo. E aveva anche lasciato intendere, se le cose non fossero cambiate, avrebbe valutato la possibilità di portare "i cittadini imprenditori in piazza". Vincenzo Boccia torna alla carica e attacca l'esecutivo gialloverde: "Vorrei non passare alla storia come il presidente di Confindustria che porta gli imprenditori in piazza - ha ...