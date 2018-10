Victoria 2 terza puntata | trama e anticipazioni 7 ottobre 2018

Victoria 2 - Seconda stagione. Terza puntata! : Prosegue il successo ottenuto dalla fiction Victoria 2, dopo la messa in onda delle prime due puntate della Seconda stagione. Ci attendono, adesso, due nuovi appassionanti episodi, trasmessi sempre su Canale 5 in prima serata. Nuove alleanze, una nascita e l’arrivo di una brutta carestia, è questo ciò che vedremo nell’episodio 5 e 6. Siamo già arrivati alla Terza puntata della fiction Victoria 2, che nelle scorse settimane ha ...

Victoria 2 - anticipazioni terza puntata di domenica 7 ottobre 2018 : anticipazioni fiction VICTORIA 2, trama terza puntata di domenica 7 ottobre 2018 (in prima serata su Canale 5): In ansia perché l’imminente matrimonio tra il figlio del monarca francese e la regina di Spagna potrebbe creare una pericolosa alleanza, VICTORIA parte per il suo primo viaggio in continente nel tentativo di scoraggiare il re… Inorridita dopo aver appreso la notizia della carestia che ha colpito l’Irlanda, VICTORIA ...