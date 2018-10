“Via dal posto fisso con l’arrivo della mia prima figlia Meglio un papà felice che

ilfattoquotidiano

: Governo in fuga dalla stampa: Tria accerchiato dai cronisti e portato via dal suo staff - HuffPostItalia : Governo in fuga dalla stampa: Tria accerchiato dai cronisti e portato via dal suo staff - petergomezblog : Istat, ad agosto disoccupazione al 9.7%: non scendeva sotto il 10% dal 2012. - Mov5Stelle : ?? La Commissione di Vigilanza ha dato il suo via libera a @MarcelloFoa, votato per ben due volte dal Cda. Finalment… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Il valore del presente e delle piccole cose, lo sguardo originario sul mondo senza sovrastrutture e la meraviglia assoluta di condividerlo, le domande e le risposte che creano un continuo confronto e una riflessione sulla vita. Tutto questo Matteo Bussola lo ha imparato facendo il padre, perché “non è vero che sono i genitori che educano i figli, ma è un rapporto reciproco: grazie alle mie figlie anche io ogni giorno imparo cose su me stesso e sul mondo”. Oggi sono in pochi quelli che ancora non conoscono il suo nome. Fumettista per la Bonelli, una pagina Facebook con oltre 100mila followers, è diventato un caso letterario con il suo libro Notti in bianco, baci a colazione (Einaudi), in cui racconta la propria esperienza di padre alle prese con tre figlie di 5, 7 e 11 anni, una compagna e il lavoro a casa da freelance, mostrando la straordinaria bellezza che si nasconde ...