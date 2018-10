VENOM Il film Marvel svuotato da regista e attore protagonista

Ma quale flop! VENOM è il film Marvel più divertente di sempre : Le prime critiche, quelle di chi il Marvel Universe lo mastica bene, dall’infanzia e dai fumetti, andavano dal tiepido all’indispettito: il “Venom” che arriva al cinema non è quello che ci si aspetta in termini di rabbia, sarcasmo acido, atmosfera dark, ma questo non significa che il film non sia riuscito. Il “Venom” che ti aspetta al cinema non ha i colori e i toni di un horror alla “Hell Raiser” ...

VENOM ha troppa paura del lato oscuro per essere un grande film : Nato come un cattivo sui fumetti dell’Uomo Ragno e poi trasformato in antieroe con una sua collana con qualche flebile lato positivo, Venom nel suo passaggio al cinema doveva diventare l’antieroe dell’universo Marvel-Sony, ma qualcosa sembra sia andato storto. Invece che essere un film dai toni più duri, un po’ più onesto e meno scanzonato del solito, quello diretto da Ruben Fleischer è un lungometraggio troppo cauto, che tiene continuamente il ...

VENOM - il film non lascia un minuto di respiro. Tom Hardy miscela esplosiva di atleticità e dolcezza : Benvenuto Tom Hardy. L’universo Marvel aveva davvero bisogno di una star schizoide e autodistruttiva, un po’ meno sicumera da superpoteri e un po’ più alone di sfiga da impossibilità di riscatto. Venom, di Ruben Fleischer (Zombieland), è l’abito giusto per Hardy ed è anche un film fantastico. Non fatevi fuorviare dalla critica statunitense abituata ad osannare pacchi e doppi pacchi di una produzione seriale Marvel piallata per ottenere riflessi ...

Il film VENOM con Tom Hardy premia solo la star di Taboo - tra imperfezioni e buon intrattenimento (recensione) : Il film Venom con Tom Hardy poteva essere una progetto ambizioso, ma si ferma solo sulla superficie, intrattenendo senza impegno. Il simbionte alieno era già apparso in Spider-Man 3, dove Sam Raimi offriva un cattivo che uccideva per il gusto di farlo. Il Venom di Ruben Fleischer (regista del geniale Benvenuti a Zombieland) quasi impallidisce di fronte alla versione di Raimi. La scena iniziate del film ci mostra il fallimento di una missione ...

VENOM film al cinema : cast - recensione - curiosità : Venom è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale il giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Ruben Fleischer ha come protagonisti Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Venom film al cinema: scheda DATA USCITA: 4 ottobre 2018 GENERE: Azione, Horror, ...