Usa | paralisi simil polio fa paura Colpiti sei bambini in pochi giorni

(Di domenica 7 ottobre 2018) Tutto è iniziato con Orville, un bambino di quattro anni del Minnesota. Sembrava un semplice raffreddore, ma poi qualcosa è andato storto e, in poco tempo, il bambino non riusciva più a muovere le gambe e il braccio destro. In ospedale i medici pensano a un ictus, ma si sbagliano. Iniziano le prime crisi respiratorie e tutto comincia ad essere più tragicamente chiaro: Orville soffre di mielite flaccida acuta. Fortunatamente, grazie anche alla rapida diagnosi, il piccolo si è ripreso, anche se non ha recuperato a pieno l'uso del braccio. Ma come lui anche altri.Ma Orville non è l'unico. Come riporta Il Corriere, sono molti i- tutti di età compresa sotto i dieci anni - ricoverati negli ospedali del Minnesota. "A tutti - scrive il quotidiano di via Solferino - è stata diagnosticata la mielite flaccida acuta (AFM), infezione che attacca il sistema nervoso e che causa ...